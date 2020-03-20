高雄老婦死於洗腎意外 兒另申請藥害救濟興訟失利

高雄一名房姓老婦2013年間去高雄榮總洗腎時意外身亡。事後，張姓兒子認為母親2012年使用藥物引發史蒂芬強森症候群等不良反應，向藥害救濟基金會申請死亡給付，經衛福部藥害救濟審議委員會駁回，張男提告救濟。台北高等行政法院認為死亡與用藥不良反應無因果關係，今判張男敗訴，可上訴。

2013年8月19日中午，有失智症和嚴重冠心病的82歲房姓老婦，在張姓兒子陪同下到高雄榮總洗腎，由黃姓護理師進行頸靜脈導管置入血液透析治療，黃女沒注意到房婦身上的藍色導管鬆脫，血液透析機器仍持續進行引血和回血運作，導致房婦出現滲血情形，急救後休克死亡。

2017年4月間，最高法院認定黃女有疏失，依業務過失致死罪判處6月徒刑，得易科罰金18萬元定讞。此外，2016年8月16日，張男向藥害救濟基金會申請死亡給付，主張母親因痛風去高雄榮總就醫，2012年7月26日使用該藥物。

該藥物引起母親下半身多處大面積燒燙傷水泡、嚴重腹積水、肺積水、腎衰竭（致神智不清）、腦積水致腦萎縮、嚴重障礙（非自身疾病）、腎肺受損致心臟功能惡化等藥害。

母親在11個月後再度引發史蒂芬強森症候群（Stevens-Johnson Syndrome，「 SJS」）、鼻皮膚癌的嚴重不良反應導致死亡。藥害救濟審議委員會審議結果認定不符合要件，駁回申請。張男不服，提起行政爭訟。

法院查出，房婦是因洗腎事故過世，並無任何證據顯示是因為用藥產生SJS不良反應引發皮膚大量壞死脫落，使體液包括血液等大量流失，才導致低容積休克死亡。

房婦死亡結果既然是洗腎照護不慎的事故直接導致，與其生前用藥產生SJS不良反應無因果關係，張男請求藥害救濟死亡給付與藥害救濟法規定要件不符。

法院表示，張男另請求衛福部應核給藥害救濟嚴重疾病給付、障礙給付，由於房婦生前因用藥而疑似有SJS不良反應，於2012年9月2日、2013年2月4日，已分別知悉因此導致嚴重疾病或障礙等藥害存在。

張男在母親死亡後，遲至2016年8月16日才提出藥害救濟申請，已逾3年消滅時效期間，請求權已罹於時效而消滅，所以此部分的訴請也無理由，均判決駁回。