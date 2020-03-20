中油內湖油管洩漏案汙染土地 環保局再開罰10萬元

中油桃園煉油廠輸往北部地區、行經北市內湖區成功路的汽油管線，2月上旬出現滲漏，造成新明路一帶水溝散發出汽油味，現已止漏換管；不過，北市環保局除2月中依水汙染防治法開罰中油36萬元外，今天再宣布因檢測出滲漏點汙染物數值超標，依土壤及地下水汙染整治法（土汙法）開罰中油10萬元。

中油位於內湖區成功路近南京東路口地下汽油輸送管線，2月8日發生洩漏，直到2月下旬才發現洩漏點，環保局隨後於洩漏點依土汙法檢測土壤，發現土壤中污染物「甲苯」、「乙苯」、「二甲苯」以及「總石油碳氫化合物」濃度都超過土壤污染管制標準。

檢測汙染物結果為甲苯濃度863mg/kg（標準500以下）、乙苯濃度275mg/kg（標準250以下）、二甲苯濃度1240mg/kg（標準500以下），甚至總石油碳氫化合物濃度達1萬3400mg/kg（標準1000以下），超標12倍，環保局因此依法將洩漏點土地公告為土壤污染控制場址，並勒令中油負起污染改善整治責任，同時將處10萬元罰鍰。