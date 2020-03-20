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女法官「疏懶」亂貼判決主文 辯和書記官沒默契

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
台北地方法院。示意圖／聯合報系資料照片
台北地方法院。示意圖／聯合報系資料照片

台北地院女法官陳靜茹去年審理一起損害賠償訴訟時，9月6日宣判後沒依規定製完判決，9日把主文傳給書記官，書記官公告，但當事人電話詢問主文內容，收到原本的書記官這才發現跟公告的不一樣，趕緊重新上傳。台北地院認為兩次判決主文相差大，違反職務上義務，情節重大，請求法官評鑑委員會評鑑；法評會認為她「疏懶」，決議報由司法院交付司法院人事審議委員會審議，建議警告。

陳靜茹審理過王金平聲請假處分案、國民黨台北市長候選人丁守中聲請重新計票案。陳靜茹2009年申報財產時，漏報本人、配偶的股票五十多萬股，法務部認定故意申報不實，開罰11萬元；她提行政訴訟，但台北高等行政法院後來判敗訴。2014年時，她也因未完成判決原本，複製貼上無關的判決，遭監察院彈劾，職務法庭判她降一級改敘。

這回法評會認為，陳靜茹在2019年9月6日宣判，但沒把判決原本交給書記官，等到下星期一、9日上午，先用LINE把判決主文傳給書記官，但卻沒跟書記官確認這是她審理時預擬的「草稿」，等到書記官上傳審判系統後，才發現書記官「誤用」。

陳靜茹後來把校對完的判決原本放到書記官辦公室，隔天書記官上班，告知當事人已經打電話來問過判決結果，她趕緊說「上傳的有錯，要以原本為準，如果再打電話來問，應向當事人說明」。

陳靜茹解釋，本件雙方當事人衝突很大，原告分別對兩被告提恐嚇罪告訴，因審理所需，分次調閱相關刑事卷證，也多次函查國內金融機構和承作履約保證的公司，但宣判日當事人沒到場宣判。陳女說，因和書記官工作默契「尚未建立」，忘了跟書記官說LINE的內容是供「提醒」用。

法評會認為，陳靜茹違反台灣高等法院暨所屬法院研考業務實施要點及辦理民事審判紀錄業務注意事項、民事訴訟法，沒有按時完成判決原本，也違反法官守則、法官倫理規範，是怠於執行職務，應付個案評鑑。

法評會認為陳靜茹事後坦承錯誤，也表示深感愧疚、懺悔，但再參酌她歷年的人民陳情紀錄、法官職務評定表和平時成績考核紀錄表，發現她以前就有這種「疏懶的行為模式」，建議警告。

司法院 台灣高等法院 民事訴訟

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