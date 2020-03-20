防疫對象義籍男酒駕遭攔查 花蓮檢警隔離、視訊偵訊

一名義大利籍男子19日凌晨騎車行經花蓮市國興五街，因未戴安全帽、紅燈右轉等違規，被警方攔下盤查，發現他15日才從日本來台旅遊，屬防疫高風險對象，但被攔下時並未戴口罩，警方不敢大意，先在室外隔離區警詢，因這名男子酒測值超標，被依公共危險罪移送，由檢方視訊偵訊後請回。

花蓮縣衛生局表示，這名義籍男子屬於自主健康管理對象，名冊由衛生主管機關掌握，經確認身分向中央查詢，這名男子依規定外出時必須戴口罩，若違規，不聽勸導才能開罰，後續會持續追蹤。

這名29歲的義大利籍男子，19日凌晨2時許未騎機車未戴安全帽又紅燈右轉，被花蓮警分局豐川派出所巡邏員警攔下盤查，發現他沒戴口罩，警方馬上提供口罩請義男戴上，經詢問旅遊史，男子表示他1日從義大利出發，期間到過多國旅遊，15日從日本抵台。

警方確認國籍和身分後，認為男子是高風險對象，一方面通報花蓮縣衛生局，也採高規格的防疫方式偵訊，帶回派出所後，未入所就將他帶到室外隔離區問訊，因男子酒測值超過0.25，涉犯公共危險罪嫌，但為小心起見，檢察官決定採視訊方式在派出所就地偵訊，訊後請回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康