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掏空蘋果西打公司上億資產 前總經理最快下午交保獲釋
生產「蘋果西打」的大西洋飲料股份有限公司前總經理孫幼英，因主導不合理的不動產交易案，掏空公司上億元資產，去年8月被新北地檢署依違反證券交易法起訴後，羈押禁見至今；孫近日聲請交保，本月16日獲新北地院裁准，現已交付保證金，預計最快下午可離開監所。
法院裁定指出，孫幼英除須交付2000萬元保證金，限制住居並限制出境出海8月。另外，孫離開監所後，須交付中華民國護照和美國護照給院方保管，每周二、周五也得向新北地院法警室報到，且不得與同案被告、證人有直接或間接接觸往來。
孫幼英除了是大西洋飲料（簡稱：大飲）的常務董事和總經理，還掌控國信、旭順2間公司。去年5月，國信積欠銀行3億9千萬元債務，新北市新店區土地面臨法拍，她為了挽救國信財務危機，與大飲財務經理鍾素娥合謀，計畫一連串的購地案和借貸案。此外，她還以國信和旭順開假發票，將大飲購買原料的錢挪做私用。
孫幼英自案發就被羈押禁見，雖移審時曾獲2000萬元交保機會，但因覓保無著，仍然被押，家人事後搬出新黨主席郁慕明作為「人保」也無效；據了解，孫此次是以銀行支票交付保證金，法院已經確認點收，正在進行相關手續。
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