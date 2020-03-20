快訊

新冠肺炎席捲全球 指揮中心：全球疫情警示升三級警告

直播／台灣新冠肺炎確診人數達135人 個案中新增1人死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

掏空蘋果西打公司上億資產 前總經理最快下午交保獲釋

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
生產「蘋果西打」的大西洋飲料股份有限公司前總經理孫幼英，預計最快下午可離開監所。圖／本報資料照片
生產「蘋果西打」的大西洋飲料股份有限公司前總經理孫幼英，預計最快下午可離開監所。圖／本報資料照片

生產「蘋果西打」的大西洋飲料股份有限公司前總經理孫幼英，因主導不合理的不動產交易案，掏空公司上億元資產，去年8月被新北地檢署依違反證券交易法起訴後，羈押禁見至今；孫近日聲請交保，本月16日獲新北地院裁准，現已交付保證金，預計最快下午可離開監所。

法院裁定指出，孫幼英除須交付2000萬元保證金，限制住居並限制出境出海8月。另外，孫離開監所後，須交付中華民國護照和美國護照給院方保管，每周二、周五也得向新北地院法警室報到，且不得與同案被告、證人有直接或間接接觸往來。

孫幼英除了是大西洋飲料（簡稱：大飲）的常務董事和總經理，還掌控國信、旭順2間公司。去年5月，國信積欠銀行3億9千萬元債務，新北市新店區土地面臨法拍，她為了挽救國信財務危機，與大飲財務經理鍾素娥合謀，計畫一連串的購地案和借貸案。此外，她還以國信和旭順開假發票，將大飲購買原料的錢挪做私用。

孫幼英自案發就被羈押禁見，雖移審時曾獲2000萬元交保機會，但因覓保無著，仍然被押，家人事後搬出新黨主席郁慕明作為「人保」也無效；據了解，孫此次是以銀行支票交付保證金，法院已經確認點收，正在進行相關手續。

大西洋飲料前總經理孫幼英已籌得2千萬元保證金，最快下午獲釋。本報資料照片
大西洋飲料前總經理孫幼英已籌得2千萬元保證金，最快下午獲釋。本報資料照片

蘋果西打

延伸閱讀

掏空蘋果西打公司被延押 總經理孫幼英得在牢裡過年

相關新聞

女法官「疏懶」亂貼判決主文 辯和書記官沒默契

台北地院女法官陳靜茹去年審理一起損害賠償訴訟時，9月6日宣判後沒依規定製完判決，9日把主文傳給書記官，書記官公告，但當事...

掏空蘋果西打公司上億資產 前總經理最快下午交保獲釋

生產「蘋果西打」的大西洋飲料股份有限公司前總經理孫幼英，因主導不合理的不動產交易案，掏空公司上億元資產，去年8月被新北地...

處罰栽種大麻有違憲嗎？ 釋字790號將說明

大麻為毒品危害防制條例所列的第二級毒品，不僅持有種子有罪，遑論運輸、販賣。男子賴俊哲經友人交付11顆大麻種子，栽種後其中...

評論引爭議！黃光芹告網友 3女1男起訴

去年總統大選期間，媒體人黃光芹因發表言論評論國民黨總統候選人韓國瑜，遭多名網友謾罵抨擊，甚至有人揚言對其家人不利，黃控告...

高雄老婦死於洗腎意外 兒另申請藥害救濟興訟失利

高雄一名房姓老婦2013年間去高雄榮總洗腎時意外身亡。事後，張姓兒子認為母親2012年使用藥物引發史蒂芬強森症候群等不良...

中油內湖油管洩漏案汙染土地 環保局再開罰10萬元

中油桃園煉油廠輸往北部地區、行經北市內湖區成功路的汽油管線，2月上旬出現滲漏，造成新明路一帶水溝散發出汽油味，現已止漏換...

防疫對象義籍男酒駕遭攔查 花蓮檢警隔離、視訊偵訊

一名義大利籍男子19日凌晨騎車行經花蓮市國興五街，因未戴安全帽、紅燈右轉等違規，被警方攔下盤查，發現他15日才從日本來台...

不法囤積生活必需品 高檢署速查嚴辦

我國新冠肺炎確診人數破百當日，大賣場的泡麵、罐頭、雞蛋與衛生紙遭民眾搶購一空，引起部分國人恐慌。台灣高等檢察署已責成所屬...

上Dcard狂酸「台中白富美」：用下體以物易物...她挨告

高雄市石姓網拍妹跟朋友借用Dcard社群帳號，卻莫名在某篇有公開賈女照片、標題為 「有人知道這群台中白富美」貼文下方留言...

不打親生的！狠心繼母虐死男友兒、抓女童浸熱水

女子劉思樺和同居男友外出享用情人節大餐，獨留男友和前女友所生的姐弟在家挨餓，回家嫌3歲男童吃飯太慢，推倒男童撞地身亡，還...

小一兒子打籃球被高中生撞傷 老爸甩對方一巴掌辯義憤

連姓男子去年帶就讀小一的兒子打籃球，兒子被葉姓高中生撞倒受傷，連跑過去問葉「年輕人做錯事情，撞了人，都不用去看一下嗎？」...

女子連珠砲辱罵警員三字經 法官判處2月徒刑

43歲孫姓女子今年1月27日下午在高雄榮民醫院台南分院急診室，因細故與醫護人員衝突，永康警分局復興派出所鄭姓警員據報到場...

熱門新聞

高雄捷運驚傳女大生跳軌！當場斷魂慘死

車禍孕妻一屍兩命、罹癌夫也走了 撞人的今判11月

不打親生的！狠心繼母虐死男友兒、抓女童浸熱水

嘉義縣某鄉代會主席疑涉組織犯罪 被帶走偵訊中

發燒移工快篩前落跑 心酸原因曝光

唐鳳胞弟涉強吻4歲女童 一審判1年6月不可緩刑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。