約三名女國中生打砲、拍裸照 蘿莉控大叔判11年

新北市一已婚鐵工葉姓包商長子已婚、次子都已是高中生，卻是蘿莉控，前年底起透過臉書分別結識3名未滿14歲的女國中生上旅館、民宿打砲，並持手機拍裸照，揚言在社群散播裸照或傳給男友，要脅女國中生就範，直至家長發現後報警處理，台南高分院認葉犯對未滿14歲女子為性交罪及以脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，應執行11年徒刑，可上訴。

雲林檢警從葉的手機等證物發現，葉自前年12月起至去年5月止，經臉書分別結識3名未滿14歲女國中生，分赴雲林、桃園、新北市等地旅館、民宿投宿打砲，性交過程中拍攝女學生全身赤裸、或裸露胸部、陰部，或裸身與他擁抱接吻，或親吻胸部及性交畫面。

他還用Messenger及Line傳送訊息，恫嚇「你別忘了還有幾張你的裸體照在我這裡」、「讓全世界可以看到你沒穿衣服」、「我要傳給你的男朋友」等，令女學生心生畏懼。

去年5月底，其中1名女學生向他索取遊戲點數，他竟以Messenger傳送訊息，要求對方拍攝裸露胸部、私處等等猥褻照片供他觀覽，否則將到警察局報警。女學生不敢忤逆，依指示傳送照片給他，還回傳「因為我看到你的我已經很大了」、「我的快射出來怎麼辦」等，滿足其性慾。

案經雲林地院審理，認葉犯9罪，犯意各別，行為互殊，分論併罰，他不服上訴。台南高分院合議庭認葉於前年12月14日對同一女學生前後兩次性交行為，應依接續犯一罪論處，原判決誤以數罪併罰，並不洽當，撤銷改判。

合議庭認為，葉明知被害人未滿14歲女子，身體、心智發育尚未成熟，並處於型塑人格的重要階段，縱經其同意，仍不得與其發生性行為，惟竟為滿足個人私慾，罔顧其身心健康，與被害人發生性行為，戕害其身心健康及人格發展甚鉅，造成危害不輕。惟念他犯後坦承犯行，態度良好，應執行11年徒刑，可上訴。