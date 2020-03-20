鎮公所30人遊土耳其？北斗鎮長夫婦駁斥假消息攻擊提告

新冠肺炎疫情升溫，總統蔡英文呼籲國人防疫關鍵時刻，暫緩非必要出國旅遊計畫，但網路社群近日瘋船彰化北斗鎮公所組團出國，要從土耳其回來，請鄉親注意，盡量少吃外食等內容，對此北斗公所今天駁斥假消息，強調根本沒有組團出國，將向北斗分局報案。

北斗公所指出，這幾天有網友在臉書、LINE上轉假訊息，內容指稱鎮長長李玄在、楊麗香夫婦帶公所員工30人同遊土耳其，還在機場受困的假消息，還有鎮民到臉書「北斗人大小事」詢問「北斗公所有一團30幾人從土耳其回來，是否為真？」使得傳言快速傳播。

北斗公所強調，鎮長等人這幾天都在國內，也從未被隔離或檢疫，公所將報案，要求警方揪出散播假消息的人。

前鎮長楊麗香也因此關切的電話響不停，她發文指出，這幾天一直在北斗，與公所志工，在日照中心陪長輩及在公所內為洽公民眾量額溫及噴酒精，在疫情嚴峻的時期，豈可能帶隊出國旅遊，請有智慧的北斗人，勿聽信謠言或以訛傳訛，造成鎮民恐慌，且惡意造謠作亂的人，查證屬實，製造社會不安，恐吃上官司，她也貼出這兩天活動照片，證明自己並未出國。