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不法囤積生活必需品 高檢署速查嚴辦
我國新冠肺炎確診人數破百當日，大賣場的泡麵、罐頭、雞蛋與衛生紙遭民眾搶購一空，引起部分國人恐慌。台灣高等檢察署已責成所屬檢察機關啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，與警政、消費者保護、公平交易等相關機關連繫，若有人不法囤積生活必需品與防疫物資，將嚴辦。
高檢署指出，不法囤積生活必需用品、防疫物資，違反者最重可處7年徒刑，呼籲國人不要一味搶購囤積，以免害人害己。
民眾瘋搶物資，形成怪象，但也出現大賣場泡麵被掃光，一般超市貨價「滿滿滿」的強烈對比。行政院長蘇貞昌昨天晚上也在臉書發文，指公糧庫存有90萬噸，糧食非常足夠，而國內衛生紙廠六成產能就夠全台灣用，安定民心。家樂福今宣布，即日起每人每車限購買2串衛生紙商品。
高檢署指出，近期國內因疫情升溫，造成部分民眾因恐慌不安，而到賣場搶購囤積貨品，如有意圖抬高交易價格，囤積糧食、農產品或其他民生必需的飲食物品，或經行政院公告的生活必需用品或防疫物資等，無正當理由不應市銷售，或以強暴、脅迫妨害貨品販運，或有意圖影響貨品交易價格，而散布不實資訊等，都屬違法行為。
高檢署表示，依刑法第251條、傳染病防治法第61條可分處7年、5年、3年、2年以下刑事責任，若以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具犯這些罪，可再加重其刑至二分之一。
高檢署啟動的「查緝民生犯罪聯繫平台」將與相關主管或權責機關緊密聯繫，除涉刑事責任者依法速查嚴辦外；若涉及違反行政罰，則移由權責機關裁處。
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