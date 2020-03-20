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男大生專挑少女約到殘障廁所嘿咻 法院痛斥重判他5年半

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
法院痛斥莊男不知悔改，甚至找比前案年紀更小的13歲少女性交，依2個對於未滿14歲之女子為性交罪，各判期徒刑4年，應執行5年6月。示意圖／ingimage
法院痛斥莊男不知悔改，甚至找比前案年紀更小的13歲少女性交，依2個對於未滿14歲之女子為性交罪，各判期徒刑4年，應執行5年6月。示意圖／ingimage

莊姓男大生曾和15歲少女發生性行為遭判刑，但他沒記起教訓又上網約另名年紀更小，才13歲的國一少女見面，還找她到殘障廁所性交，直少女母親發現手機對話曝光，少女雖替莊求情不願提告，但法院以莊不知悔改，這次竟找年紀更小女子發生關係，依妨害性自主罪重判他5年6月，可上訴。

檢警調查，莊男2018年3、4月間透過社群軟體IG認識少女，明知她唸國一未滿14歲，聊過幾次天就約她出門，陸續騎車載到住家旁超商發生性行為，幾天後莊食髓知味，又佯稱要帶她出門遊玩，約到學校裡面的殘障廁所二度發生性行為，直到少女媽媽發現女兒手機有曖昧訊息才曝光。

檢方訊時，莊矢口否認犯行，辯稱不認識少女，表示事發當天自己是到該學校提供勞務服務，結束後陪父親到市區逛街，表示有不在證明；少女則說，剛和莊男認識就有告知他自己才13歲正在唸國中，而且莊是透過IG詢問，直到2人見面莊也有再次確認。

少女還說，莊先追蹤他的IG，之後互加開始聊天，斷斷續續聊了1、2個禮拜就約出來，且莊和她發生性行為後還交代要把對話內容刪掉，也告誡不要跟人說，但少女事後也替莊求情，表示2人是你情我願，發生關係都是合意的，自己也不願意對他提告。

法院審酌，少女在偵查、審理中證詞大約吻合，後來是因母親發現手機對話，且少女原不願向媽媽吐露實情，事後也表示不願追究莊的刑責，認為她應無編造、誣陷莊男的動機；加上醫院驗傷也發現少女下體有撕裂傷，比對雙方對話證詞等，認定莊犯行明確。

法院考量，莊2015年涉犯對14歲以上未滿16歲女子性交罪，被判處有期徒刑3月，本次再犯構成累犯，而且犯罪類型相同，主觀惡行較重，可見之前刑罰執行並無成效，認為有加重必要。

法院以莊不知警惕，對於未滿16歲少女交往、發生性行為的法律禁制不知警惕，再度和比前案年紀更小的少女性交，犯罪情節更嚴重，實在不宜輕縱，且莊犯後完全否認，態度惡劣、全無悔意依2個對於未滿14歲之女子為性交罪，各判期徒刑4年，應執行5年6月。

性行為

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