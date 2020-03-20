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散播假訊息害2間餐廳遭殃 目前警方已展開追查

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
海產店貼文澄清制止謠言。記者陳弘逸／翻攝自臉書
海產店貼文澄清制止謠言。記者陳弘逸／翻攝自臉書

疫情升溫後，國內開始溯源15天旅外歸國的民眾，需進行旅遊史調查以及居家檢疫等措施，豈料，屏東縣東港昨晚有人以通訊軟體散播疫情出現的消息，不僅引起網友熱議，還造成2間店家遭到波及，隨後店家相繼貼文澄清制止謠言。針對此事，目前東港警分局已鎖定對象，並展開調查。

據了解，東港居民昨天傍晚在通訊軟體中收到一則訊息指出，東港某間海產店熱炒有人「確診」，隨後又到某間便當店購買便當，海產店為了隔離還因此店休息14天。此消息一出，立刻引起網友熱議。

隨後，海產店貼文聲明，「因老闆的女兒從美國回來，為了客人和員工的安全，我們選擇店休14天，請勿做無謂的揣測及造謠。」豈料，海產店在17日的貼文，指出3月18日至31日公休的公告，在昨天竟然被誤植成，因為有「確診」出現，才會店休14天。

接著，遭謠言波及的便當店也貼文澄清，「這件事情是不實之事，造謠已傷害本店，造成困擾也造成民眾恐慌。在此說聲報抱歉！也會盡快找到造謠者還給商家一個清白」。

許多網友看到店家受誤解，也紛紛跳出來在貼文中留言力挺店家，「良心店家，給予支持」、「請問某某便當在哪？來去捧場」、「會平安出關賺大錢的」、「很負責的店家 配合政府防疫 去東港再去朝聖」。

相關貼文發出後，東港警分局分別在兩則貼文底下留言，建議當事人應到分局報案，以利了解假訊息來源及追查。此外，警方已針對此事展開調查，目前已掌握對象，並積極偵辦中。

便當店貼文澄清制止謠言。記者陳弘逸／翻攝自臉書
便當店貼文澄清制止謠言。記者陳弘逸／翻攝自臉書
有居民昨天傍晚在通訊軟體中收到一則訊息表示，有疫情出現，引起網友熱議。記者陳弘逸／翻攝自臉書
有居民昨天傍晚在通訊軟體中收到一則訊息表示，有疫情出現，引起網友熱議。記者陳弘逸／翻攝自臉書

東港 便當

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