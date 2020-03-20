高檢署：嚴查不法囤積貨物 最重可判刑7年

高檢署今天表示，不法囤積生活必需用品與防疫物資，最重可判刑7年，檢察機關已啟動查緝民生犯罪平台，速查嚴辦不法囤積貨物刑事案件，呼籲民眾切莫搶購囤積貨品。

台灣高等檢察署發布新聞稿指出，近期台灣因疫情升溫，部分民眾恐慌不安，至賣場搶購囤積貨品；如有意圖抬高交易價格，囤積糧食、農產品或其它民生必需的飲食物品，屬違法行為。

新聞稿也提到，針對經行政院公告的生活必需用品或防疫物資等，無正當理由不應市銷售，或有意圖影響貨品交易價格，而散布不實資訊等均屬違法，若以廣播電視、網際網路或其它傳播工具犯案，可再加重其刑至1/2。

高檢署指出，傳染病防治法第61條規定，中央流行疫情指揮中心成立期間，對主管機關已開始徵用的防疫物資，有囤積居奇或哄抬物價行為且情節重大者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。

高檢署表示，已責成所屬檢察機關啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，主動與警政、消費者保護、公平交易等相關主管機關聯繫，並配合各地稽查狀況，密切關注近日搶購囤積貨物情事，如涉及刑事責任，依法速查嚴辦；若涉及違反行政罰，則移由權責機關裁處。

高檢署鄭重呼籲民眾正面正向應對疫情發展，切莫一昧跟風搶購囤積貨物，造成社會不安、害人害己。