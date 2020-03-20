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上Dcard狂酸「台中白富美」：用下體以物易物...她挨告

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
高雄市石姓網拍妹在網路社群Dcard上，看到「有人知道這群台中白富美」這篇貼文後，留言狂酸，遭當事人提告，橋頭地院依散布文字誹謗罪，判處拘役30日，得易科罰金，可上訴。記者賴郁薇／攝影
高雄市石姓網拍妹在網路社群Dcard上，看到「有人知道這群台中白富美」這篇貼文後，留言狂酸，遭當事人提告，橋頭地院依散布文字誹謗罪，判處拘役30日，得易科罰金，可上訴。記者賴郁薇／攝影

高雄市石姓網拍妹跟朋友借用Dcard社群帳號，卻莫名在某篇有公開賈女照片、標題為 「有人知道這群台中白富美」貼文下方留言，連環開砲酸「名牌包其實根本是借的，為了把自己裝成白富美」等不堪入耳的言語。橋頭地院依散布文字誹謗罪，判處石女拘役30日，得易科罰金，可上訴。

判決指出，石女向友人借用社群帳號瀏覽Dcard，滑到 「有人知道這群台中白富美」這篇貼文時，連續留言說到「Bunny 在台中名聲很臭是香爐啊，眾所皆知已經不是謠言是都市傳說了」、「名牌包其實根本是借的為了把自己裝成白富美」、「太猛了...她怎麼那麼常用下體換一些自己需要的東西以物易物」。

時隔不久，賈女滑Dcard時，赫然發現自己成為社群議論目標，氣得報警處理。石女警詢、偵訊時均否認犯行，然而，有賈女、借石女帳號的友人證述，還有社群網站公司提供的發文留言資料佐證，橋頭地檢署認定她涉犯妨害名譽

石女直到法院訊問時才坦承犯行。橋頭地院認為，石女恣意在網路散布失當言論誹謗，在網路世界裡，資訊傳播速度快、散布範圍廣，在賈女澄清前，惡意言論就已眾所周知，石女誹謗行為足以貶損賈女人格、名譽及社會評價。簡易庭認定石女欠缺尊重他人人格法益，害人精神飽受痛苦，相當不應該。

橋頭地院衡量，石女並未出席調解程序，顯然沒有調解意願，依犯散布文字誹謗罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

Dcard 妨害名譽

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