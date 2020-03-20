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行政院批激進 盧秀燕：中央「娶不到殺了你」才激進
台中市議員第三屆第4次臨時會今天進行專案報告，市議員黃健豪指出，市長盧秀燕處理中火案，遭行政院副秘書長何佩珊批評「激進」，盧秀燕説中央處理「台中市生煤管制條例」的態度讓人覺得「娶不到就殺了你！」
國民黨議員黃健豪丶冉齡軒丶吳瓊華先後質詢生煤管制條例，盧秀燕說，從她上任到今天，中央來函過二次，共同基調都不希望我們減煤，也不希望我們裁撤老舊機組，而且還要增加機組，變成10+2。
盧説，站在尊重議會通過落實生煤管制自治條例、守護台中市民健康的立場，她不能答應應，因為這個生煤自治條例是市議會通過的，她沒有辦法替議會答應說不執行，也沒有辦法替台中市民答應中火發電機組不減反增變成10+2。
盧秀燕說，因為我不答應「所以中央就說我激進」、「說我很難協調」，但令她瞠目結舌的是，沒想到她不答應，中央就乾脆把生煤管制自治條例宣告無效，「這就像是娶不到妳乾脆把妳你殺了」、「中央的作法才是激進。」
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