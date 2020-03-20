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PTT鄉民發文引爆囤貨潮？調查局將溯源追查

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
原PO文針對該篇回文，表示那篇問卦是他發的，「那只是我在路邊買飲料突發奇想的文章，後來看到推文說有煽動的疑慮就刪掉了。」圖／記者賴佩璇翻攝。
原PO文針對該篇回文，表示那篇問卦是他發的，「那只是我在路邊買飲料突發奇想的文章，後來看到推文說有煽動的疑慮就刪掉了。」圖／記者賴佩璇翻攝。

近期出現民眾去大賣場搶購囤積民生物資，調查局發現有一名網友3月17日在網路社群PTT發文「【問卦】台灣量販店什麼時候會開始有搶購潮？」假訊息防制中心將溯源追查，如果有人鼓吹民眾囤積物資，將依相關法令嚴辦。

3月17日上午10點，PTT出現一篇文章，標題為「【問卦】台灣量販店什麼時候會開始有搶購潮？」內容指出，「照台灣人的個性，平常只要大賣場喊個買一送一或放消息說某種原物料短缺，貨架隔天就會被一掃而空，大媽買不到還會生氣飆罵工作人員......，我不禁好奇，這波疫情什麼時候會引發掃貨潮，確診破百的時候？宣布鎖國的時候？」

《蘋果新聞網》昨晚出現一篇新聞，標題為「疑網軍ptt帶風向揭囤貨潮 調查局鎖定對象緝凶」，引發鄉民討論。3月19日晚間10點44分出現原PO文針對該篇回文，表示那篇問卦是他發的，「那只是我在路邊買飲料突發奇想的文章，後來看到推文說有煽動的疑慮就刪掉了。」

原PO表示，「現在看到新聞覺得蠻好笑的，網軍去哪裡應徵啊？錢要去哪領？啊不過調查局應該是要去查轉發我那篇然後加油添醋的人吧，雖然查到我身上我也沒什麼好怕的就是了，我倒想知道真正的網軍是長啥樣子。」

此外，20日，有網友也針對蘋果新聞回文，「民眾會搶購，就是普遍都認為情況可能越來越壞，甚至再來有封城跟區域隔離可能。不然台灣刁民連旅遊警示都無視出國，結果上PTT只發個廢文竟然催得動爆買？」

該名網友表示，「調查局大概是覺得，今天我PTT發個文叫大家去吃大便，群眾就會爭先恐後去吃大便吧。調查局可以去吃大便嗎？再不去吃明天馬桶就沖走囉，現在特考素質越來越差了吧，太誇張。」

調查局假訊息防制中心今指出，依目前初步調查，PTT上的發文「【問卦】台灣量販店什麼時候會開始有搶購潮？」也是「轉發」，動機可能並不單純，將持續深入追查。

PTT 量販店

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