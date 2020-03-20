不打親生的！狠心繼母虐死男友兒、抓女童浸熱水

女子劉思樺和同居男友外出享用情人節大餐，獨留男友和前女友所生的姐弟在家挨餓，回家嫌3歲男童吃飯太慢，推倒男童撞地身亡，還曾虐待4歲女童，曾抓女童手臂浸熱水造成燙傷，最高法院依家暴傷害致死罪判12年6月徒刑、家暴傷害罪判2年8月徒刑定讞，將由檢方聲請定應執行刑。

劉思樺（32歲）和男友同居多年，男友先前與香港籍前妻離異後，陸續與林姓、劉姓女子交往，共生育6名子女；遭虐的姐弟是男友和林姓前女友所生，劉女除負責照顧非親生的姐弟外，還得照顧親生的2名兒子。

2016年間，劉女多次在陽明山住處浴室拿長柄刷毆打非親生的姊弟，導致兩童全身多處瘀傷，同年2月13日將女童右手強行壓入熱水中，不顧女童不斷掙扎，導致女童多處燙傷。

隔天，劉女、男友帶親生的2名兒子外出享用情人節大餐，獨留非親生的姊弟在家挨餓受寒；劉女回家後，還嫌非她親生的男童吃飯太慢，出手推倒男童，造成男童頭部撞擊地面死亡。

案情曝光後，劉女羈押期間因懷孕獲交保，隔天就和男友登記結婚。虐死男童部分，一審依傷害致死等罪判劉女12年6月徒刑，劉女上訴稱事發後有接受家防中心親職教育輔導，盼列入犯後態度考量，被高院駁回上訴。

虐傷女童部分，劉女承認未曾打過親生兒女，但她只打過女童一次，另因女童睡覺拉肚子，身上都是糞便，她為幫女童清洗，水龍頭出水忽冷忽熱，沒有注意水溫才不小心燙傷女童，但法院不採信她的說詞，認為女童傷勢並非一天造成，一、二審均依家暴傷害罪判2年8月徒刑。

2案均上訴第三審，最高法院認為原審判決認事用法沒有違誤，均駁回上訴，全案定讞。