小一兒子打籃球被高中生撞傷 老爸甩對方一巴掌辯義憤

連姓男子去年帶就讀小一的兒子打籃球，兒子被葉姓高中生撞倒受傷，連跑過去問葉「年輕人做錯事情，撞了人，都不用去看一下嗎？」葉回稱「我也很痛」，氣得連甩葉一巴掌，經葉提告，台中地院今天依成年人故意對少年犯傷害罪判處連男拘役20日，得易科罰金。

51歲的連男辯稱不知對方未成年，他是出於義憤傷害，但法官以刑法上所謂當場激於義憤而傷害人，指被害人行為違反正義，在客觀上足以激起一般人無可容忍之憤怒，而當場實行傷害者而言。

本案，葉姓高中生在籃球場打籃球時，雖與小一連童發生碰撞，致連童倒地受傷，並非故意，自難認在客觀上有何違反正義之不法行為。葉未立即將連童扶起並道歉，事後處理態度縱有未妥，並非違反正義不法行為，依一般社會通念，連男以言語加以勸誡，或當場報警處理即可。難認葉所為已足以激起一般人無可容忍的憤怒，而有起意傷害葉的必要。

判決書指出，連男於去年1月6日下午，帶就讀小一的兒子，前往位於中市大里區內新國小籃球場遊玩，適逢葉姓高中生亦與趙姓球友在籃球場打籃球，不久後葉與連童發生碰撞，連童當場倒地受傷。

連男依葉姓高中生的外貌，認為葉不慎撞倒他的兒子，卻未立即將連童扶起並道歉，態度不佳而心生不滿，即徒手毆打葉的左臉頰一巴掌，致葉受有左側顏面部挫傷的傷害。經葉向警提起告訴。

合議庭審酌，連男犯後坦承傷害葉姓高中生，並有意與葉和解，然為葉所拒絕，因此判處拘役20日，以示懲儆。