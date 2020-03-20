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女子連珠砲辱罵警員三字經 法官判處2月徒刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南地院認孫女犯侮辱公務員罪，處2月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認孫女犯侮辱公務員罪，處2月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

43歲孫姓女子今年1月27日下午在高雄榮民醫院台南分院急診室，因細故與醫護人員衝突，永康警分局復興派出所鄭姓警員據報到場處理，未料孫女發飆「你娘警察是很大逆」、「阿你臭卒仔啦」、「X你娘機掰」等穢語，辱罵依法執行職務的鄭，台南地院認孫女犯侮辱公務員罪，處2月徒刑，可上訴。

前年7月15日，孫女在永康區永大路某KTV處飲用啤酒，下午5時自KTV處騎乘機車返家，上路沒多久，不慎擦撞停放在路旁的轎車，她還因此受傷，經警到場處理事故，當場測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.50毫克，被依公共危險罪嫌送辦。她被判處3月徒刑入監服刑，去年3月19日才執行完畢。

沒想到今年1月27日下午她在高雄榮民醫院台南分院急診室，與醫護人員衝突，復興派出所鄭姓警員據報到場處理，孫女衝著身著制服的鄭，破口大罵「你娘警察是很大逆」、「阿你臭卒仔啦」、「X你娘機掰」等。經鄭提告後，孫女也坦承犯行。

台南地院審酌，孫女前已有多次前科紀錄，素行非佳，竟不思自制，對於依法執行公務的警員以粗鄙的言語辱罵，公然挑戰公權力，無視國家法治，影響社會秩序及國家公權力的執行，並斟酌其犯罪後態度、智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處2月徒刑，可易科罰金。

警察 醫護人員

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