夫簽同意書准妻紅杏出牆還提離婚 妻辯老公在外有小三

公司老闆阿誠不滿妻子小蘋要他配合行房時間以生出她指定的特定星座小孩，使他對房事產生心理障礙，還要求他簽署同意她在外結交男友並嘿咻的同意書，甚至還與其他男性通姦，因此提出告訴，小蘋辯稱丈夫提出離婚要求，她情緒低落，與友人出遊遭性侵，並稱丈夫外遇，她會同警方在摩鐵查獲老公與小三共處一室，法官認阿誠也有過失，判決將他訴請離婚駁回。

阿誠（化名）表示，他與小蘋（化名）結婚21年，育有3名子女，妻子常辱罵他「老了、體力不行、性能力不行」，還強制要他配合行房時間以便生出她指定特定星座小孩，令他心生畏懼，而對房事產生心理障礙。

更有甚者，小蘋要求他簽署同意她在外結交男友並發生性關係的同意書，違反善良風俗，他更於去年1月於行車紀錄器發現被告結交異性友人出遊飲酒，與人通姦，因此訴請離婚。

小蘋辯稱她生有3名子女，但懷老三時，丈夫即以他應酬多要休息為由，與她分房。至她生下老三後，丈夫即不願再與她同房，且以各種理由推托。直至他提出離婚要求後，他始承認不願與她發生性行為，都是在外找妓女解決生理需求。

丈夫甚至表示同意她可在外結交男友並發生性關係，並書立同意書予她。是該同意書係他為達離婚目的而親筆書立予她。丈夫於前年底提起離婚，使她情緒低落，方於跨年夜與友人出遊，她不勝酒力，慘遭性侵，她事後已提出刑事妨害性自主告訴。

小蘋說，她身為被害人，遭此變故本已痛不欲生，丈夫卻竊取她車輛行車記錄器，斷章取義指責她與人出遊、通姦，並對她提起刑事通姦告訴，幸經檢察官明察秋毫，為不起訴處分。

小蘋並發現丈夫與其外遇對象的出遊、偷情照片、情書的USB資料，丈夫書寫情書內容表示「發誓會照顧她一輩子，包括她的父母親及她的女兒，而且發誓跟過去的女生斷絕關係」。

此外，小蘋又指丈夫與小三於去年6月17日，至台中市卡地亞汽車旅館，她會同警方當場查獲丈夫與該女子共處一室，她乃依法蒐證並提起刑事通姦告訴。

法官認阿誠既與其他女相約至汽車旅館，足見確有超乎普通友誼曖昧關係存在，小蘋因此質疑阿誠有外遇情事，並非全無所據，兩造婚姻縱因此而有破綻，難認小蘋係較可歸責或等責之一方，則他請求判決兩造離婚，顯無理由，應予駁回。可上訴二審。