學者申請柯文哲進行器捐資料案 最高行政法院撤銷

台大國發所教授劉靜怡2015年間，依政府資訊公開法於向台大醫院申請1988至2013年間，台北市長柯文哲等人在院期間進行無心跳者器捐摘取次數及各次日期資料遭拒。劉女不服提告，台北高等行政法院更一審判台大醫院應提供資料，案經上訴，最高行政法院今除確定部分外廢棄，發回北高行。

2015年1月21日，劉靜怡檢具申請書，依政府資訊公開法向台大醫院申請提供醫師柯文哲、陳益祥任職期間進行無心跳者器官捐贈（器捐）摘取的次數及各次進行的日期等資料。

台大醫院以無從查詢、沒有相關資料，主張「無心跳者」在法律上稱為「遺體」並非為「人」，沒有劉靜怡申請所稱「以人為對象的研究」存在可能，予以否准。

劉靜怡不服提告，一審敗訴，案經上訴，最高行政法院廢棄發回。北高行更一審時，劉靜怡改為限定台大醫院提供自1988年9月1日起至2013年12月31日止，柯文哲等人進行器捐贈摘取次數及各次日期。

劉女主張，柯文哲等人2009年4月間在「澄清醫護管理雜誌」發表「無心跳者器官捐贈的法律倫理問題」一文記載自1999年2月28日至2006年4月2日，柯執行26例無心跳器捐，共摘取52個腎臟和1個肝臟供移植之用等語。

此與台大醫院執行衛福部委託業務計畫所出具「96年度我國無心跳者器官捐贈(Non-Heart-Beating Donation ）之調查、研究與評估」記載相符。

台大醫院辯稱，本院雖屬教學醫院，但為臨床醫學教學，非進行人體試驗或蒐集機關，故劉女主張提供的資料，顯非本院依職權所得以取得或蒐集，僅憑「新聞有提到」這種傳聞，無理由指稱本院應提供其所聲請的資料。資訊確實不存在，無從提供。

法院認為，台大醫院僅需簡單設定（醫師姓名、手術項目等）幾個條件進行檢索就可容易取得資料，否則之前衛福部報告及台大電子報的數據，豈非無中生有、欺瞞公眾。

醫學技術進步、學術倫理本有容許他人檢視後進而為質疑及挑戰的公益性質，相較於柯文哲等人的隱私權的私益侵害程度，認為保障公益法益較重要。

法院指出，劉靜怡依政資法請求台大醫院提供資料，這些資料無涉及他人智慧財產權或難於執行，判台大醫院應准予提供1988年9月1日至2013年12月31日止，時任醫師柯文哲、陳益祥在院期間進行器捐摘取次數及各次日期的書面資料給劉靜怡。

案經上訴，最高行認為衛福部96年度委託報告、台大醫院97年5月健康電子報，僅得證明台大醫院或醫師曾統計1998年至2008年間進行器捐「次數」，但報告及電子報呈現統計結果是否來自於柯、陳執行手術的既有資料，則有未明，尚待調查釐清。

報告及電子報就器捐病例蒐集期間，僅限於1998年至2008年間的26例統計數字，原判決命台大醫院應提供柯、陳在院期間進行器捐摘取次數及各次日期，是自1988年9月1日至2013年12月31日。

針對1989年9月1日至1993年、1998年至2013年12月31日等各段期間，原審究憑何事證認定台大醫院於該等期間，曾進行器捐贈病例統計，而有統計資料可提供劉女，並未經原審說明，於此有疏漏。

再者，台大醫院說過涉及死亡病患病例，依醫療法規定其病歷保存7年，劉女申請期間病歷多數超過法定保存期限，難以查考，但原審未查明病例系統運作情形，實嫌率斷，因此將原判決除確定部分外廢棄，發回北高行再為調查後，另為適法裁判。