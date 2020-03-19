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國民法官制度遭質疑 司法院：持續與各界交流對話

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
台北地方法院上午模擬法庭進行選任國民法官程序，司法院院長許宗力（圖）、國民法官侯選人等出席。記者曾學仁／攝影【作者：曾學仁 日期：2018/10/17 檔名：L31126769.JPG】
台北地方法院上午模擬法庭進行選任國民法官程序，司法院院長許宗力（圖）、國民法官侯選人等出席。記者曾學仁／攝影【作者：曾學仁 日期：2018/10/17 檔名：L31126769.JPG】

司法院力推「國民參與刑事審判（國民法官）」制度，頻遭陪審團協會等民間團體阻擋，質疑有「法官干預審判」弊病，草案今經行政院會通過會銜，將送立法院審議。

針對有民間團體批評，採用國民法官制度，在於確保能干預審判。司法院昨稱民團的質疑沒有根據，並說國民法官制度符合國情，是穩健的選擇，「民調結果不容扭曲」。

司法院表示，本法草案定有逐年及總結的成效評估機制，未來施行後，將持續與各界交流對話，針對各界基於事實及理性提出之各種建議，以開放的態度進行評估與檢討。

國民參與刑事審判制度通過後，未來最輕本刑10年以上有期徒刑案件，有機會由3名法官和6名國民法官共組的合議庭審判。

司法院長許宗力本周一在司改國是會議成果報告的記者會上明白表示，司法院的政策就是參審制，過去與支持陪審制的團體一直有密切接觸，但要妥協「有困難」，國民法官制度已具陪審制的精神，如國民法官的產生和陪審團的精神幾乎一模一樣。

對於民間團體指「日本最高裁判所的調查，超過二成以上的『參審員』認為法官在干預審判」，司法院表示，根據他們的資料，並無這個數據，不知民團的數據「究竟何來？」。

司法院表示，採國民法官新制後，被告的罪、刑必須同時包含國民法官和職業法官雙方意見，職業法官無法單獨認定，且國民法官人數較多，不僅享有充分的獨立自主性，職業法官更須與國民法官共同討論，相互說服才能作出判決，沒有干預的問題。

司法院在2018年委託政治大學選舉研究中心執行完成的「國民參與刑事審判民意調查報告書」，是詢問民眾若可以參與審判案件，較支持由「法官與參與審判的民眾共同決定」或僅由「參與審判的民眾決定」，高達82.6%的受訪者支持「法官與民眾共同決定」。

司法院指出，這是司法院長許宗力先前表示超過8成民眾支持參審制的依據，絕非少數民團所稱是「造假的假新聞」，對於少數民團意見，司法院認為，政大選研中心的民調數據嚴謹，少數民團意見的表達，扭曲事實，令人遺憾。

經台南地院及台南地檢署精心安排，從檢辯雙方、法警安插球員出任外，國民法官到被告均由球員擔任，即興式上演一場法庭劇。記者邵心杰／攝影【作者：邵心杰 日期：2020/1/22 檔名：L33926298.JPG】
經台南地院及台南地檢署精心安排，從檢辯雙方、法警安插球員出任外，國民法官到被告均由球員擔任，即興式上演一場法庭劇。記者邵心杰／攝影【作者：邵心杰 日期：2020/1/22 檔名：L33926298.JPG】

司法院 國民法官 民調

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