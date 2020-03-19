台北市區監理所弊案 科長當「白手套」羈押禁見

檢廉單位偵辦台北市區監理所弊案，查出已羈押的所長袁國治另透過車輛管理科科長陳國富當「白手套」，收受盧姓汽車代驗廠賄賂，昨天再度搜索11地點，約談陳等6人到案，漏夜訊問後，認為陳國富涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見，台北地院審理後裁准。

裁定指出，陳國富涉及圖利、不違背職務期約賄賂罪，依據卷內證據，陳犯罪嫌疑重大，且涉及的2罪是重罪，逃亡以規避執行的可能性高；雖然，最近全球因新冠肺炎疫情氾濫，但政府並未限制人民出境，陳縱使不逃亡海外，也可能在國內藏匿。

裁定說，監理所弊案尚在偵查中，有進一步勾稽比對被告犯罪事實的需求，考量陳國富與相關證人並非完全不認識，或有上下隸屬關係，他可透過親誼關係使證人翻異供，求以脫罪，另有事實可認陳有勾串證人、共犯之虞。

法官認為，陳國富疑有刪除手機對話紀錄疑慮，他在弊案中居關鍵角色，經依比例原則斟酌後，認為除羈押外，無其他侵害人身自由較小的手段，裁定陳羈押禁見。