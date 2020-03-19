入黨、聽歌可化解疫情？2人臉書造謠各罰1萬

徐姓男子、李姓女子於臉書社團稱「流行肺炎不是一般的病症，假如你用醫學上去治療，會冒犯上天」，還稱加入「中正黨」聽歌可以化解；警方依違反社會秩序維護法將2人移送法辦，台北地院認為，他們散佈謠言，各裁處1萬元罰緩。可抗告。

新店分局移送指出，徐、李女上月17日在臉書「少龍粉絲團官方網站」稱「正在流行的肺炎及流行性感冒不是一般的病症，它是源於天地間變化的因果病，假如你用醫學上去治療，會更嚴重而且又冒犯了上天而不可收拾，會產生人類自己殺死自己局勢會全部滅亡」。

另指「人類所研發於病菌的藥，如果有效用也是假性，唯一辦法是人類內省臣服上天，由上天憐憫消除因果業障，肺炎會流行感冒病症自動退，要不然人類一直於醫學上治療會越嚴重，而且台灣境內人類會因中到肺炎及流行性感冒而人死了一半的人口」。

2人稱「如果人中到肺炎及流行性感冒加入『中正黨』而且聽少龍的歌曲就能解除」、「因為人所產生的病都是有因果關係，這次肺炎或是流行感冒都是邪惡正神由人的心進入處罰而產生病症，而不是醫療所稱要常洗手、戴口罩、抗菌等方法難怪無效」。

裁定說，宗教之社會行為與單純宗教信仰有差異，宗教的社會行為應建立在人與人的關係上，不能因披有神或靈的外表而有法律豁免權。

徐、李女透過新型冠狀病毒肺炎傳染、流行高峰期，傳達治癒肺炎的不實方法，藉以達到傳播宗教的目的，使閱覽者心生畏懼、恐慌，足以影響社會安寧；他們趁人民處於擔憂狀態下，壓制別人的理性思考空間，應依法論處。