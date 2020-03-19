書記官從冰島返台 台北地院公布：她開始居家檢疫

中央流行疫情指揮中心18日宣布今年3月5日至14日有歐洲旅遊史（含杜拜轉機）者需主動與鄉鎮市區公所聯繫開始居家檢疫；台北地院今天表示，有1同仁有歐洲旅遊史，於上述時間內返台，該同仁已於昨日中午返家居家檢疫。

據了解，居家檢疫的台北地院同仁是一名女書記官，她上周從冰島返台，符合中央流行疫情指揮中心回溯防疫的新措施。

台北地院說，居家檢疫同仁至今健康狀況良好、無症狀，且返台後均自動採行自主健康管理，外出或上班期間全程配戴口罩，於進出辦公廳舍進行手部酒精消毒；同仁返家居家檢疫後，已加強同仁所在辦公廳舍的消毒工作，以確保安全。

台北地院傍晚表示，隨著疫情升溫，已在法庭設置透明壓克力隔板、遠距訊問等安全設施，目前均已啟動使用，運轉順暢，現值第二波疫情關鍵時刻，仍佈署辦公廳舍及人員的分艙、分流措施，以因應疫情嚴重時保留一定人力，維持法院運轉。