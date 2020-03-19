快訊

沒收到口罩預購繳費通知？教你怎麼查詢帳號、繳費方法

陳時中最憂心個案感染源 已鎖定美國家人不排除驗抗體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人妻前6刀畢他命 艋舺「香腸伯」仍判20年徒刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
艋舺公園「香腸伯」何全銘因賣香腸找零問題與林姓街友口角，持刀刺死林，台北地院依殺人罪判何20年徒刑，褫奪公權10年。高等法院今駁回何上訴。資料照片。記者李隆揆／攝影
艋舺公園「香腸伯」何全銘因賣香腸找零問題與林姓街友口角，持刀刺死林，台北地院依殺人罪判何20年徒刑，褫奪公權10年。高等法院今駁回何上訴。資料照片。記者李隆揆／攝影

台北市萬華區艋舺公園「香腸伯」何全銘因賣香腸找零問題與林姓街友口角，持刀刺死林；台北地院依殺人罪判何20年徒刑，褫奪公權10年。何上訴，台灣高等法院今駁回。

何全銘(56歲)是艋舺公園旁擺攤賣香腸的小販，有酗酒習慣，酒後鬧事頻仍，進出派出所不斷；2015年間，何不滿香腸攤車被取締，持剪刀傷人，判刑5月確定。

何全銘常與在公園流連的林姓街友把玩十三支，2019年4月5日下午3點多，雙方為先前賭資在公園迴廊處口角、拉扯。員警據報到場處理、帶回派出所製作筆錄，因雙方互不提告，僅依照違反社會秩序維護法裁罰。

離開派出所後，何全銘認為林仍無意償還賭資，心生不滿，晚間7時20分，請吳姓妻子騎車載他到康定路一家清茶館，要妻子在茶館內等候，他則到館外的花圃旁，取出之前藏放的尖刀；何7點33分回到艋舺公園，見林站在公園座椅前與坐輪椅的老婆說話，上前以台語對林說「你以為你很勇，我就不敢對你怎樣嗎？」後，再趁林不及防備，拿刀朝對方背部刺擊4刀、腰部2刀，其中背部2刀各刺中左、右肺葉，造成肺臟出血，形成氣血胸、出血性休克，台大醫院急救無效。

何上訴到高院時認罪，但聲稱是因喝了威士忌而意識不清，辨識能力下降才鑄錯，希望依刑法第19條規定減刑。

不過高院認為從錄影畫面來看，警察詢問社維法案件時，何全銘回答、步履正常，何妻也證稱他平常是喝啤酒，「很少喝烈酒」，當天沒有看到丈夫喝威士忌。高院認定何精神狀況正常，沒有減刑餘地。

高院考量何全銘的前科都是暴力犯罪，素行不佳，這可證明他是情緒不易控制且具有暴力習性之人，應從重量刑。高院認為，何無視死者妻子在場，還執意行凶，讓死者配偶和子女受無可磨滅的傷痛，犯行重大。不過，高院認為何的罪行還沒有到判處死刑的程度，原審判處20年徒刑妥適，而何又未和死者家屬和解、請求原諒，因此駁回上訴。

艋舺 街友 台大醫院

延伸閱讀

中藥商遊說收了500萬 邱垂貞更四審判3年10月

上摩鐵後生殖器驗出人妻DNA 他辯稱：沾到她嚼的口香糖

親密影片露餡 人妻向小三求償獲賠35萬元

性交151次但沒看到3個胎記？她被人妻告相姦判無罪

相關新聞

人妻前6刀畢他命 艋舺「香腸伯」仍判20年徒刑

台北市萬華區艋舺公園「香腸伯」何全銘因賣香腸找零問題與林姓街友口角，持刀刺死林；台北地院依殺人罪判何20年徒刑，褫奪公權...

家暴男追回妻子不珍惜 劈腿還嗆：小孩新媽媽對他很好

新北一名陳姓男子2017年初與黃姓女子結婚且育有一子，但婚後2人感情不和，一年內分分合合多次，同年底再婚後，竟又劈腿曾姓...

台南維冠大樓倒塌114人求償50億 預定8月20日宣判

2016年0206南台大震造成維冠大樓倒塌，115人罹難，受災戶透過消基會提起團體訴訟，台南地院今年1月16日宣判，判建...

孫道存侵占基金會1.2億認罪 判1年半

太平洋電線電纜公司前副董事長孫道存掏空200億元入監，在監期間，檢察官另指控他侵占「太平洋網球基金會」、「孫法民文教基金...

前大武鄉長趙宏翰涉貪重判 限制出境8個月

台東縣大武鄉前鄉長趙宏翰涉2起貪污案，分別被判處有期徒刑3年7個月及9年有期徒刑，台東地方法院裁定趙宏翰限制出境、出海8...

當高市科員卻兼職 潘維剛兒子遭公懲會判申誡

國民黨中央委員、前立委潘維剛的兒子田長沛，先前為高雄市政府觀光局機要科員，卻被發現身兼愛腦教育顧問公司董事，違反公務員服...

吉記買辦與北韓交易不違法 但涉驗資、財報不實遭訴

檢調懷疑有中資背景的「AURIA GROUP」承租巴拿馬籍油輪「KOTI」號，長期運送柴油前往北韓，台北地檢署蒐證後，經...

台大電機系教授擋管中閔當校長 法院將宣判

管中閔就任台大校長後，候選人之一的電機系教授吳瑞北認為遴選過程有瑕疵，提告欲撤銷教育部給予的校長聘書。台北高等行政法院今...

替代役自稱發高燒消失219小時 擅離職役遭判拘役50日

徐姓替代役男在桃園市政府地政事務所服役期間，無故擅離職位累計高達219個小時被函送法辦，徐喊冤稱自己有發高燒、腳骨折等重...

餐廳遭檢舉未標示牛肉產地挨罰3萬 法官認證據不足撤單

台南市衛生局接獲陳情，去年1月間派員前往林姓男子經營的海產店稽查，經檢視菜單有供應蔥爆牛肉及青椒牛肉，惟現場用餐環境無張...

防疫期13名詐騙犯群聚藏身窄小社區大樓 警方掃蕩清除

嘉義縣警局刑大獲報，呂姓男子招募12名男子藏身台南某社區大樓，提供教戰手冊，利用「假投資真詐騙」及「愛情公寓」類型詐騙機房...

捲5億日圓躲台爽過奢華生活 日本經濟犯二審判更輕

日本三協株式會社總務課長中澤祥基涉嫌掏空公司，將公司存在三井住友銀行帳戶的5億4950萬日元提領一空後潛逃台灣，砸大筆現...

熱門新聞

妙齡女遭殺害棄屍深山 母拭淚：去買消夜就沒回來了

女子疑在三峽遭男友槍殺 扔下山坡任其曝屍荒野

大陸坐牢23年出獄…男搭機返台家屬不收 警局門口等整晚

影／混凝土車碰撞機車逃逸 騎士疑倒地遭輾爆頭亡

北部印尼籍失聯移工發燒就醫 快篩前刻落跑警追人中

女遭槍殺棄屍山區 八德槍擊案女再爆：因知情才被打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。