聽新聞
test
0:00 / 0:00
孫道存侵占基金會1.2億認罪 判1年半
太平洋電線電纜公司前副董事長孫道存掏空200億元入監，在監期間，檢察官另指控他侵占「太平洋網球基金會」、「孫法民文教基金會」1億2千多萬元；孫認罪，法官速審速結，台北地院今天依公益侵占罪判他有期徒刑1年6月。可上訴。
法院今年1月開侵占案準備庭時，孫道存才因掏空案刑滿出獄、但又被羈押，他拚具保停押，告訴法官不會逃亡，且家中有96歲母親需要照顧，強調侵占款不如起訴書認定的那麼多，孫還稱，如果有的話女兒孫芸芸、女婿廖鎮漢可幫忙還錢。
孫道存主張，2個基金會的實際損害不會超過2個基金會的所有款項，「太平洋網球基金會」原有1200萬元，「孫法民文教基金會」原有2200萬元，總共只有3400萬元，檢察官認定侵占款是因提領又存入、存入又提領等。
台北地檢署指控，孫道存在太電案、逃漏稅案遭調查期間，無法運用個人資金，2012年到2018年間挪用「太平洋網球基金會」、「孫法民文教基金會」的公款。
檢方調查，孫道存每次以10萬元到100萬元不等小額挪支，為應付主管機關年終審查，不時回補部分款項，不過，侵占屬既成犯，即使回補款項也不影響犯罪成立，檢察官因而認定他以循環手法侵占1億2400萬元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言