孫道存侵占基金會1.2億認罪 判1年半

太平洋電線電纜公司前副董事長孫道存掏空200億元入監，在監期間，檢察官另指控他侵占「太平洋網球基金會」、「孫法民文教基金會」1億2千多萬元；孫認罪，法官速審速結，台北地院今天依公益侵占罪判他有期徒刑1年6月。可上訴。

法院今年1月開侵占案準備庭時，孫道存才因掏空案刑滿出獄、但又被羈押，他拚具保停押，告訴法官不會逃亡，且家中有96歲母親需要照顧，強調侵占款不如起訴書認定的那麼多，孫還稱，如果有的話女兒孫芸芸、女婿廖鎮漢可幫忙還錢。

孫道存主張，2個基金會的實際損害不會超過2個基金會的所有款項，「太平洋網球基金會」原有1200萬元，「孫法民文教基金會」原有2200萬元，總共只有3400萬元，檢察官認定侵占款是因提領又存入、存入又提領等。

台北地檢署指控，孫道存在太電案、逃漏稅案遭調查期間，無法運用個人資金，2012年到2018年間挪用「太平洋網球基金會」、「孫法民文教基金會」的公款。

檢方調查，孫道存每次以10萬元到100萬元不等小額挪支，為應付主管機關年終審查，不時回補部分款項，不過，侵占屬既成犯，即使回補款項也不影響犯罪成立，檢察官因而認定他以循環手法侵占1億2400萬元。