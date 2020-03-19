家暴男追回妻子不珍惜 劈腿還嗆：小孩新媽媽對他很好

新北一名陳姓男子2017年初與黃姓女子結婚且育有一子，但婚後2人感情不和，一年內分分合合多次，同年底再婚後，竟又劈腿曾姓女子，還將約會照片傳給黃女，嗆聲「等女友下班」、「小孩的新媽媽對他很好」等語，遭對方提告求償100萬元；審理時，陳男否認劈腿，但因為與曾女開房過夜被抓包，被法院認定超過一般男女交往分際，最後被判和曾女一起賠償黃女5萬元。

黃女興訟指出，她2017年2月與陳男結婚，婚後育有1子，但沒多久就因陳男家暴離婚。同年底，陳男表示自己已經悔過，雙方再婚，但陳男不僅故態復萌，見她返回娘家休養，還傳他與曾女約會照片，嗆「小孩的新媽媽對他很好」等語。友人抓到他與曾女開房間時，女的下半身已經赤裸，男的上半身也脫光光了。

陳男否認劈腿，辯稱自己從未與曾女交往，黃女也未捉姦在床，且刑事已獲檢察官不起訴，反倒是黃女經常北上與朋友吃飯喝酒，對小孩不聞不問，害他得離職在家照顧小孩；曾女承認知道陳男已婚，但辯稱自己和陳男僅是一般朋友，因陳男心情不好，才會相約出去走走，因為時間晚了，小孩也累了，才會投宿旅館同睡一間房。

新北地院審理認為，陳男與曾女投宿旅館同住一間房，不是已婚男女正常社交型態，也超過社會一般通念所能容忍的範圍。2人雖辯稱沒有發生親密關係，但發生性行為並非民法不法侵害他人婚姻圓滿狀態的唯一認定，故未採信其辯詞。

法院審酌陳男和黃女均為待業，曾女雖有工作，但月薪僅2萬多元，另考量雙方家庭狀況和侵害情節後，認為100萬元賠償金過高，最後將金額降至5萬元。