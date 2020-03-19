快訊

沒收到口罩預購繳費通知？教你怎麼查詢帳號、繳費方法

陳時中最憂心個案感染源 已鎖定美國家人不排除驗抗體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家暴男追回妻子不珍惜 劈腿還嗆：小孩新媽媽對他很好

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
陳男否認劈腿，但因為與曾女開房過夜被抓包，被法院認定超過一般男女交往分際，最後被判和曾女一起賠償黃女5萬元。示意圖／Ingimage
陳男否認劈腿，但因為與曾女開房過夜被抓包，被法院認定超過一般男女交往分際，最後被判和曾女一起賠償黃女5萬元。示意圖／Ingimage

新北一名陳姓男子2017年初與黃姓女子結婚且育有一子，但婚後2人感情不和，一年內分分合合多次，同年底再婚後，竟又劈腿曾姓女子，還將約會照片傳給黃女，嗆聲「等女友下班」、「小孩的新媽媽對他很好」等語，遭對方提告求償100萬元；審理時，陳男否認劈腿，但因為與曾女開房過夜被抓包，被法院認定超過一般男女交往分際，最後被判和曾女一起賠償黃女5萬元。

黃女興訟指出，她2017年2月與陳男結婚，婚後育有1子，但沒多久就因陳男家暴離婚。同年底，陳男表示自己已經悔過，雙方再婚，但陳男不僅故態復萌，見她返回娘家休養，還傳他與曾女約會照片，嗆「小孩的新媽媽對他很好」等語。友人抓到他與曾女開房間時，女的下半身已經赤裸，男的上半身也脫光光了。

陳男否認劈腿，辯稱自己從未與曾女交往，黃女也未捉姦在床，且刑事已獲檢察官不起訴，反倒是黃女經常北上與朋友吃飯喝酒，對小孩不聞不問，害他得離職在家照顧小孩；曾女承認知道陳男已婚，但辯稱自己和陳男僅是一般朋友，因陳男心情不好，才會相約出去走走，因為時間晚了，小孩也累了，才會投宿旅館同睡一間房。

新北地院審理認為，陳男與曾女投宿旅館同住一間房，不是已婚男女正常社交型態，也超過社會一般通念所能容忍的範圍。2人雖辯稱沒有發生親密關係，但發生性行為並非民法不法侵害他人婚姻圓滿狀態的唯一認定，故未採信其辯詞。

法院審酌陳男和黃女均為待業，曾女雖有工作，但月薪僅2萬多元，另考量雙方家庭狀況和侵害情節後，認為100萬元賠償金過高，最後將金額降至5萬元。

新北 結婚

延伸閱讀

新北家防中心統計 去年家暴女性受害人6倍於男性

愛小三還是正宮？劈腿男星沉默「無法回答」

「為何有女人甘願當小三？」 他回文精闢分析讓網友讚爆

才與女友預支蜜月！櫻井翔爆劈腿 新歡神似廣瀨愛麗絲

相關新聞

人妻前6刀畢他命 艋舺「香腸伯」仍判20年徒刑

台北市萬華區艋舺公園「香腸伯」何全銘因賣香腸找零問題與林姓街友口角，持刀刺死林；台北地院依殺人罪判何20年徒刑，褫奪公權...

家暴男追回妻子不珍惜 劈腿還嗆：小孩新媽媽對他很好

新北一名陳姓男子2017年初與黃姓女子結婚且育有一子，但婚後2人感情不和，一年內分分合合多次，同年底再婚後，竟又劈腿曾姓...

台南維冠大樓倒塌114人求償50億 預定8月20日宣判

2016年0206南台大震造成維冠大樓倒塌，115人罹難，受災戶透過消基會提起團體訴訟，台南地院今年1月16日宣判，判建...

孫道存侵占基金會1.2億認罪 判1年半

太平洋電線電纜公司前副董事長孫道存掏空200億元入監，在監期間，檢察官另指控他侵占「太平洋網球基金會」、「孫法民文教基金...

前大武鄉長趙宏翰涉貪重判 限制出境8個月

台東縣大武鄉前鄉長趙宏翰涉2起貪污案，分別被判處有期徒刑3年7個月及9年有期徒刑，台東地方法院裁定趙宏翰限制出境、出海8...

當高市科員卻兼職 潘維剛兒子遭公懲會判申誡

國民黨中央委員、前立委潘維剛的兒子田長沛，先前為高雄市政府觀光局機要科員，卻被發現身兼愛腦教育顧問公司董事，違反公務員服...

吉記買辦與北韓交易不違法 但涉驗資、財報不實遭訴

檢調懷疑有中資背景的「AURIA GROUP」承租巴拿馬籍油輪「KOTI」號，長期運送柴油前往北韓，台北地檢署蒐證後，經...

台大電機系教授擋管中閔當校長 法院將宣判

管中閔就任台大校長後，候選人之一的電機系教授吳瑞北認為遴選過程有瑕疵，提告欲撤銷教育部給予的校長聘書。台北高等行政法院今...

替代役自稱發高燒消失219小時 擅離職役遭判拘役50日

徐姓替代役男在桃園市政府地政事務所服役期間，無故擅離職位累計高達219個小時被函送法辦，徐喊冤稱自己有發高燒、腳骨折等重...

餐廳遭檢舉未標示牛肉產地挨罰3萬 法官認證據不足撤單

台南市衛生局接獲陳情，去年1月間派員前往林姓男子經營的海產店稽查，經檢視菜單有供應蔥爆牛肉及青椒牛肉，惟現場用餐環境無張...

防疫期13名詐騙犯群聚藏身窄小社區大樓 警方掃蕩清除

嘉義縣警局刑大獲報，呂姓男子招募12名男子藏身台南某社區大樓，提供教戰手冊，利用「假投資真詐騙」及「愛情公寓」類型詐騙機房...

捲5億日圓躲台爽過奢華生活 日本經濟犯二審判更輕

日本三協株式會社總務課長中澤祥基涉嫌掏空公司，將公司存在三井住友銀行帳戶的5億4950萬日元提領一空後潛逃台灣，砸大筆現...

熱門新聞

妙齡女遭殺害棄屍深山 母拭淚：去買消夜就沒回來了

女子疑在三峽遭男友槍殺 扔下山坡任其曝屍荒野

大陸坐牢23年出獄…男搭機返台家屬不收 警局門口等整晚

影／混凝土車碰撞機車逃逸 騎士疑倒地遭輾爆頭亡

北部印尼籍失聯移工發燒就醫 快篩前刻落跑警追人中

女遭槍殺棄屍山區 八德槍擊案女再爆：因知情才被打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。