藉友被打討醫藥費 2惡徒恐嚇「打到不能動」吃官司
台中市廖姓男子在前年間曾遭蔣姓男子毆打，心有不甘，他在前年10月間，夥同張姓男子找上蔣，並向蔣討醫藥費，蔣承諾願意提供3萬醫藥費，但廖、張二人認為太少，要求20萬，因此向蔣恐嚇「不拿錢出來處理，要把你打到不能動」，蔣向友人借錢時，友人察覺有異，報警處理，全案依恐嚇罪移送法辦，台中地院今審結，認定廖、張二人涉恐嚇罪犯行明確，分別判處拘役20日、30日，得易科罰金，其中廖獲判緩刑。
判決書指出，廖姓男子在前年7月間曾遭蔣姓男子毆打，他因此心有不甘，在前年10月28日上午5時，夥同有詐欺前科的張姓友人一起前往大雅區找蔣商談賠償事宜，蔣當場允諾願意賠償廖3萬，不過廖認為金額過低，要求蔣必須賠償20萬，廖、張二人都在場恐嚇「如果不拿20萬，就不讓你離開，把你打到不能動」，因蔣堅稱身上沒有錢可賠償，因此廖等二人要蔣打電話向友人調錢。
蔣打電話給楊姓友人，友人在電話中察覺有異狀，趕緊通知蔣的胞兄後，一起到派出所報警，才未讓廖等二人得逞，全案在警詢後依恐嚇罪移送台中地檢署偵辦，檢方依法起訴。
台中地院審理時，廖承認涉案，但張矢口否認犯行，辯稱只是詢問蔣要如何處理賠償，不認為是恐嚇。
台中地院認為，根據被害人、證人證詞，認定廖、張二人涉恐嚇罪犯行明確，判廖拘役20日、得易科、緩刑2年；判張拘役30日，二人都可易科罰金，可上訴。
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