台南維冠大樓倒塌114人求償50億 預定8月20日宣判

2016年0206南台大震造成維冠大樓倒塌，115人罹難，受災戶透過消基會提起團體訴訟，台南地院今年1月16日宣判，判建商林明輝等5人及大合公司賠償7億多元之後，刑事附帶民事訴訟也進入尾聲，114人受災戶共計求償50億多元，今天辯論終結，台南地院預定8月20日宣判。

原告114名受災戶派出5名律師團到庭，當庭播放0206凌晨3時57分34秒，由維冠大樓西側鄰房監測器畫面，重回地震發生時天搖地動，轟然巨響後東西紛紛掉下來、柱子斷裂，畫面至3時57分44秒戛然而止，律師說「地震後9秒後，維冠大樓倒塌了」。

維冠大樓因南台大地震倒塌，造成115人死亡，建商林明輝等5人被認定偷工減料判5年徒刑定讞。罹難者家屬及受災戶154人透過消基會提起團體訴訟求償35億多元，台南地院今年1月16日宣判，判林等5人及大合公司損害賠償4億多元及懲罰性賠償2億9千多萬元，合計7億多元，刑事附帶民事賠償，今天召開辯論庭，律師團對林明輝等6人及大合公司求償50多億元。

律師團主張因家屬死亡而請求精神慰撫金500萬元、因自體傷害者200萬元、房屋損害350萬元、裝潢損害34萬元，以及扶養費、其他損害等，計約50多億元。

律師團表示，案發當時，消保法剛修正通過，認適用於5倍懲罰性賠償，即便林明輝等人沒有故意犯罪，確屬於重大過失，也要以3倍計算。律師團認房屋損害採市府重建低利貸款數字為基準，若院方仍需扣除土地價值，建請參酌團體訴訴判決，以每坪37.7萬元計算。

被告律師認為，申請建造時，當時縣府未規定應有開業的工業技師負責簽證，仍由建築師簽證即可，有關建築法規範的對象仍然是建築師，大合公司及胡家禎沒有違反法令，不應付連帶賠償責任。同時主張，經成大博士郭炎塗驗證，直接判斷鄭東旭並沒有低估混凝土及配筋量淨載重。

面對5倍懲罰性賠償，被告律師強調，應依消費行為發生時的消保法裁量，當時並沒有5倍的懲罰性賠償。律師也說，被告行為並不是故意的，因大樓的興建，地震發生後115人死亡，令人難過，在情感上再多的賠償也無法彌補，全案已進入訴訟程序，請法官依法判決。原告提出這樣的主張，只是迎合社會輿論及被害人的期許，這樣子會導致社會大眾對法院判決有所誤解。