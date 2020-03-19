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當高市科員卻兼職 潘維剛兒子遭公懲會判申誡

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
國民黨中央委員田長沛擔任高雄市觀光局機要科員，卻身兼愛腦教育顧問公司董事，違反公務員服務法「不得經營商業」規定。公懲會認為田的行為會讓人有公務紀律鬆散的不良觀感，損害政府信譽，判他申誡。圖／取自聯合影音網
國民黨中央委員田長沛擔任高雄市觀光局機要科員，卻身兼愛腦教育顧問公司董事，違反公務員服務法「不得經營商業」規定。公懲會認為田的行為會讓人有公務紀律鬆散的不良觀感，損害政府信譽，判他申誡。圖／取自聯合影音網

國民黨中央委員、前立委潘維剛的兒子田長沛，先前為高雄市政府觀光局機要科員，卻被發現身兼愛腦教育顧問公司董事，違反公務員服務法「不得經營商業」規定，高市府移送公務員懲戒委員會審理。公懲會認為田的行為會讓人有公務紀律鬆散的不良觀感，損害政府信譽，判他申誡。

33歲的田長沛是南加大公共政策碩士，擁有美國會計師資格，高市觀光局前局長潘恆旭上任，田也擔任機要秘書一職，去年10月14日辭職。

觀光局今年初清查員工兼職情形，勾稽出田長沛從2017年4月起就擔任友人經營的愛腦教育公司董事，但他2019年1月14日到職時，簽署「公務員經營商業及兼職情形調查表」，表內卻說沒有兼職。

田解釋，「2018年間」因受許姓政大同窗、愛腦教育公司董事長請託，才無償擔任董事，期間沒有參與過公司的營業，也沒有領取董事報酬，只同意「借名」。

田說，他要到高雄市府擔任公職時，曾主動聯絡許姓同學表達辭意，並請對方處理後續事宜，後來因公務繁忙，也沒再和對方確認是否辦妥了。

經市府調查，田雖然沒有參與經營和支領報酬，但確實掛名董事，違反公務員服務法規定，今年1月16日，田完成解除董事職務登記。公懲會通知田長沛說明，但他沒提出答辯。

公懲會指出，公務員服務法規定公務員不得經營商業或投資事業，目的在防止公務員懈怠、維護國人信賴，田的行為屬公務員懲戒法「非執行職務之違法行為」，有懲戒必要。

公務員 高雄市 潘維剛

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