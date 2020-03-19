吉記買辦與北韓交易不違法 但涉驗資、財報不實遭訴

檢調懷疑有中資背景的「AURIA GROUP」承租巴拿馬籍油輪「KOTI」號，長期運送柴油前往北韓，台北地檢署蒐證後，經國貿局認定與北韓交易未違反貿易法，但涉驗資、財報不實，今依違反公司法、商業會計法起訴吉記買辦公司鍾姓、陳姓實際負責人，並向法院聲請簡易判決處刑。

2018年1月間，南韓在平澤港查扣「KOTI」號油輪，船東登記為大陸的大連宏洋船舶管理公司。這艘油輪本名Semua Sejati，是馬來西亞註冊輪船，2017年12月停靠大陸受檢後，才更名「KOTI」並將註冊國改為巴拿馬。

南韓調查發現，「KOTI」號雖然登記是大陸船東，但實際對船隻有支配權的卻是AURIA集團，該集團在薩摩亞、香港、台灣等地都設有聯繫辦事處，香港叫「亞細亞公司」、台灣是「吉記買辦公司」；「亞細亞」專營煤炭生意、「吉記買辦」專營油品銷售，公司負責人皆為鍾男。

南韓透過美國司法部共同協查「KOTI」號是否與北韓交易油品，同時透過美方向台灣提供情報，請求法務部協助調查「吉記買辦」的背景。

2018年8月10日，北檢指揮調查局台北市調處國安科搜索「台灣AURIA」在台聯絡窗口「吉記買辦」公司等8個地點，帶回5人偵訊。檢方向國貿局函詢吉記買辦公司與北韓交易是否違法，國貿局回函稱並未違反貿易法。

檢方查出，AURIA集團2014年先來台成立的「台灣AURIA」分公司，後來登記解散，2016年重新登記「吉記買辦公司」，但「吉記買辦」完成驗資後，資金隨即匯出。

此外，「台灣AURIA」與「吉記買辦」財報中的營業額非常小，但兩家公司卻持有近千萬美金的外匯資金，隱藏境外公司交易的巨額所得。

檢方今依違反公司法驗資不實、商業會計法財報不實等罪起訴吉記買辦公司鍾姓、陳姓實際負責人，並向法院聲請簡易判決。至於掛名陳姓負責人因不知情，另給予不起訴處分。