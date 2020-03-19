替代役自稱發高燒消失219小時 擅離職役遭判拘役50日

徐姓替代役男在桃園市政府地政事務所服役期間，無故擅離職位累計高達219個小時被函送法辦，徐喊冤稱自己有發高燒、腳骨折等重症，才沒辦法到單位服勤，但檢方比對病例，發現實情根本和他說的不一樣，法院審理後依替代役役男無故擅離職役累計逾7日，判徐拘役50日，可上訴。

檢方根據地政事務所差勤紀錄，發現徐2017年7月17日早上8點到隔天下午5點，以及2017年8月11日早上8點，至16日中午12點等，都沒有依規定辦理請假手續，擅離職役達219小時，累計已超過7天（168小時以上）。

檢方訊時，徐坦承該時間確實沒有到單位，但矢口否認有無故擅離職役犯行，辯稱7月17、18日發高燒無法服勤，而8月11日至8月16日是因為腳受傷，並表示兩個時間都有拿診斷證明書向主管請假，但對方卻不准假。

但檢方調閱徐分別到2間醫院的病歷，發現他確實在7月19日就診，是因急性上呼吸道感染，卻沒有期自稱發高燒或罹患其他重症，另8月13日就診時，也沒有嚴重骨折，或其他重症造成不能工作的狀況。

檢方比對醫院病歷、地政事務所等證據，不採信徐男辯詞，認為他犯嫌明確偵查終結依違反替代役實施條例中，無故擅離職役罪嫌起訴他。

法院審酌，徐男無故擅離職役，影響服勤單位正常運作，並考量他犯後態度等，依替代役役男無故擅離職役累計逾7日，判處徐拘役50日，得易科罰金。