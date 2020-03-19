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餐廳遭檢舉未標示牛肉產地挨罰3萬 法官認證據不足撤單

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南地院審理後認證據不足，撤銷原處分及訴願決定，判衛生局敗訴，可上訴。圖／本報資料照
台南地院審理後認證據不足，撤銷原處分及訴願決定，判衛生局敗訴，可上訴。圖／本報資料照

台南市衛生局接獲陳情，去年1月間派員前往林姓男子經營的海產店稽查，經檢視菜單有供應蔥爆牛肉及青椒牛肉，惟現場用餐環境無張貼牛肉原產地標示，菜單上也無牛肉原產地標示，認違反食品安全衛生管理法處3萬元罰鍰，林表示早已歇業，台南地院雖調閱稽查錄影帶，仍無法證明林當天有無營業，撤銷原處分。衛生局表示，仍需跟法制及訴訟代理人討論是否上訴。

林主張，稽查時，確有向稽查員表示早已歇業，且住處即在作業場所旁，平時也利用該作業場所烹飪食物，自己食用，所以器具調味料置放乾淨，食材完整包覆，容器整齊排列等情形很正常，不能因此推斷該場所有營業。

林表示，因土地爭議，合夥人另尋場所經營，導致生意欠佳，所以前年10月開始停業，到了去年2月仍無找到其他合夥人，所以至市府辦理停業，近期有朋友表示可以協助，重新籌備營業。

衛生局指出，稽查當日雖未見顧客消費，惟製造食品作業場所湯鍋、炒鍋等烹飪器具、白胡椒粉等調味料置放乾淨、整齊，冰箱內食材也有完整包覆，碗、盤、筷子、湯匙食品容器整齊排列在櫃內，調理區作業檯面上佐料也有防塵處置，餐飲場所並有菜單且桌椅整齊擺放，顯然並非停業狀態。且稽查時，林並未表示該場所已停業或歇業。

法官當庭勘驗稽查影片，發現該店現場備有肉臊，林主張，他與妹妹均仍住在現場，肉臊是準備自己吃的。他進一步表示，如果有在營業的話，稽查當時桌上應該有面紙、牙籤，且稽查的時間在11時，這個動作一定要做完成，包含水槽內有泡洗的菜，一定要有煮飯或油麵可以做炒麵，蒜、蔥、辣椒、蒜頭都要切好，也一定要有大骨湯頭才能夠營業，「該準備的東西應該都要準備好」。然而，影片均未見應先備置的食材，至於冰箱有食材，林則表示自用。

台南地院指出，林表示不僅稽查當天未營業，自前年10月起至去年4月17日止，約半年間均未營業，衛生局在長達半年時間，竟無法找出任何林營業的積極證據，僅以臆測之詞，推測林當日有營業。台南地院認證據不足，撤銷原處分及訴願決定，判衛生局敗訴，可上訴。

衛生局 食品安全

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