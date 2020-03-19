捲5億日圓躲台爽過奢華生活 日本經濟犯二審判更輕

日本三協株式會社總務課長中澤祥基涉嫌掏空公司，將公司存在三井住友銀行帳戶的5億4950萬日元提領一空後潛逃台灣，砸大筆現金買高檔皮件、名錶後拍賣變現，洗淨贓款，躲在高雄爽過奢華生活。高雄地院一審依共犯洗錢防制條例，判處中澤祥基有期徒期4年；高雄高分院今天二審宣判，改判有期徒刑3年8月，仍可上訴。

二審撤銷原判決，改判中澤祥基有期徒刑3年8月，併科罰金50萬元，得易服勞役250日，執行完畢後驅逐出境。至於共犯呂女、呂女胞妹，則分別改判有期徒刑3年2月、2年8月，各併科罰金35萬元、25萬元，得易服勞役175日、125日。相關不動產、未扣案896萬元沒收，均可上訴。全案待確定後，將交付高雄地檢署，對中澤祥基發布通緝。

高雄地檢署起訴指出，中澤祥基2014年1月21日將公司存放在三井住友銀行帳戶的5億4950萬元日元提領一空，分4張支票將公款侵吞為己有，再陸續分頭將其中3張支票存入共犯呂女的活期存款帳戶。中澤祥基與呂女密謀，利用1億4535元贓款狂買名牌皮件、名錶，再攜帶入境來台，尋求拍賣變現，以利洗淨贓款途徑。

中澤祥基、呂女火速捲款潛逃，在掏空公司後1周內飛抵台灣，隨即入住高雄前金區一家五星級飯店，依計畫將名錶、皮件拍賣變現，又陸續在高雄鼓山、鳥松區購置土地及不動產，暗度4年豪奢生活。直到中澤祥基有意在去年4月16日潛逃出境，向移民署申辦出境文件時，才被刑事局查獲。

警方搜索中澤祥基位於鳥松區的住處，當場扣得變賣皮件得手的30萬元，及各式名牌皮件，包括LV各色行李箱、HERMES皮件、PRADA皮件、勞力士手錶、百達斐麗手錶、鑽戒等。中澤祥基、呂女等人在被警方逮捕前，共揮霍上千萬元。據悉，呂女曾赴澳門豪賭，期間豪爽花去2千萬元，平均月花60萬元，中澤祥基則月花約20萬元。

高雄地檢署據三協株式會社人員指證、銀行交易明細等，認定中澤祥基台洗錢的贓款為5億4950萬元日元。中澤祥基、呂女及其胞妹均坦承洗錢犯行，高雄地方法院一審依違反洗錢防制條例，分別判處4年、3年半、3年不等刑期，並沒收不法犯罪所得。