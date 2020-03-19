快訊

入境旅客擠爆桃機！不得搭大眾運輸 得排2小時才有車搭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捲5億日圓躲台爽過奢華生活 日本經濟犯二審判更輕

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
日本三協株式會社總務課長中澤祥基涉嫌掏空公司，來台洗錢5億4950萬日元，今天遭高雄高分院依違反洗錢防治條例，判處有期徒刑3年8月，併科罰金50萬元，得易服勞役，可上訴。圖／報系資料照
日本三協株式會社總務課長中澤祥基涉嫌掏空公司，來台洗錢5億4950萬日元，今天遭高雄高分院依違反洗錢防治條例，判處有期徒刑3年8月，併科罰金50萬元，得易服勞役，可上訴。圖／報系資料照

日本三協株式會社總務課長中澤祥基涉嫌掏空公司，將公司存在三井住友銀行帳戶的5億4950萬日元提領一空後潛逃台灣，砸大筆現金買高檔皮件、名錶後拍賣變現，洗淨贓款，躲在高雄爽過奢華生活。高雄地院一審依共犯洗錢防制條例，判處中澤祥基有期徒期4年；高雄高分院今天二審宣判，改判有期徒刑3年8月，仍可上訴。

二審撤銷原判決，改判中澤祥基有期徒刑3年8月，併科罰金50萬元，得易服勞役250日，執行完畢後驅逐出境。至於共犯呂女、呂女胞妹，則分別改判有期徒刑3年2月、2年8月，各併科罰金35萬元、25萬元，得易服勞役175日、125日。相關不動產、未扣案896萬元沒收，均可上訴。全案待確定後，將交付高雄地檢署，對中澤祥基發布通緝。

高雄地檢署起訴指出，中澤祥基2014年1月21日將公司存放在三井住友銀行帳戶的5億4950萬元日元提領一空，分4張支票將公款侵吞為己有，再陸續分頭將其中3張支票存入共犯呂女的活期存款帳戶。中澤祥基與呂女密謀，利用1億4535元贓款狂買名牌皮件、名錶，再攜帶入境來台，尋求拍賣變現，以利洗淨贓款途徑。

中澤祥基、呂女火速捲款潛逃，在掏空公司後1周內飛抵台灣，隨即入住高雄前金區一家五星級飯店，依計畫將名錶、皮件拍賣變現，又陸續在高雄鼓山、鳥松區購置土地及不動產，暗度4年豪奢生活。直到中澤祥基有意在去年4月16日潛逃出境，向移民署申辦出境文件時，才被刑事局查獲。

警方搜索中澤祥基位於鳥松區的住處，當場扣得變賣皮件得手的30萬元，及各式名牌皮件，包括LV各色行李箱、HERMES皮件、PRADA皮件、勞力士手錶、百達斐麗手錶、鑽戒等。中澤祥基、呂女等人在被警方逮捕前，共揮霍上千萬元。據悉，呂女曾赴澳門豪賭，期間豪爽花去2千萬元，平均月花60萬元，中澤祥基則月花約20萬元。

高雄地檢署據三協株式會社人員指證、銀行交易明細等，認定中澤祥基台洗錢的贓款為5億4950萬元日元。中澤祥基、呂女及其胞妹均坦承洗錢犯行，高雄地方法院一審依違反洗錢防制條例，分別判處4年、3年半、3年不等刑期，並沒收不法犯罪所得。

贓款 洗錢 掏空

延伸閱讀

日本獼猴供娛樂表演是文化 還是虐待？

日本70多歲男性確診新冠肺炎死亡 大阪首例

高市議員賴文德涉賄選纏訟 二審維持無罪判決

日出口連15黑 33年首見

相關新聞

捲5億日圓躲台爽過奢華生活 日本經濟犯二審判更輕

日本三協株式會社總務課長中澤祥基涉嫌掏空公司，將公司存在三井住友銀行帳戶的5億4950萬日元提領一空後潛逃台灣，砸大筆現...

謊稱擁美國「綠水泥」專利 歹徒吸金43億千人受害

基隆市李姓男子曾任傳銷集團的重要幹部，過去涉違反公平交易法獲判緩刑，李為獲取暴利，與妻子、大姨子分別擔任廣豐、風能量兩家公司負責人、總監，向投資人謊稱，已取得美國能源部授權的專利、俗稱「綠水泥」的複合材料，可包覆核廢料，李以此向投資人吸金，宣稱投資方案可按月給付，年利達8.4%、12%的紅利、利息，另提供風能量的股票當質押憑證，李也利用虛偽驗資的方式，辦理增資特別股，當成質押憑證給投資人，形同「印股票換鈔票」。

中藥商遊說收了500萬 邱垂貞更四審判3年10月

中藥商爭取調劑權涉嫌行賄立委案，特偵組於2008年依收賄罪嫌起訴第三屆立委邱垂貞等8人，經多年纏訟，僅剩邱仍未確定。台灣...

高市議員賴文德涉賄選纏訟 二審維持無罪判決

國民黨籍賴文德前年參選高雄市山地原住民市議員，卻在選前兩天遭檢警查辦賄選，懷疑他向選民現金買票。然而，橋頭地院一審認為，...

台大電機系教授擋管中閔當校長 法院將宣判

管中閔就任台大校長後，候選人之一的電機系教授吳瑞北認為遴選過程有瑕疵，提告欲撤銷教育部給予的校長聘書。台北高等行政法院今...

替代役自稱發高燒消失219小時 擅離職役遭判拘役50日

徐姓替代役男在桃園市政府地政事務所服役期間，無故擅離職位累計高達219個小時被函送法辦，徐喊冤稱自己有發高燒、腳骨折等重...

餐廳遭檢舉未標示牛肉產地挨罰3萬 法官認證據不足撤單

台南市衛生局接獲陳情，去年1月間派員前往林姓男子經營的海產店稽查，經檢視菜單有供應蔥爆牛肉及青椒牛肉，惟現場用餐環境無張...

防疫期13名詐騙犯群聚藏身窄小社區大樓 警方掃蕩清除

嘉義縣警局刑大獲報，呂姓男子招募12名男子藏身台南某社區大樓，提供教戰手冊，利用「假投資真詐騙」及「愛情公寓」類型詐騙機房...

黑狗被漆成「小花」 他3刀送挑釁者歸西判12年

男子程坤景長期露宿街頭，前年10月因公園棲所位置與周姓男子爭吵，對方拿油漆潑程。因油漆波及到程養的小狗，氣憤之下，他拿剪...

影／酒駕逆向不服警攔查 友人助勢踢到警車被壓制吃土

台中市莊姓男子今天凌晨酒後開車，行經南屯區時遭巡邏警員發現，逆向行駛且未繫安全帶，警員攔查，莊馬上倒車拒檢，當時警員在莊...

免費便當的法官倫理：保訓會打小孩給人看？

保訓會自己也曉得，這個免費便當不是媒體謠傳的「愛心便當」，發便當的人也不是因為救助清寒才不收錢，這個法官更沒有假裝清寒，搶了窮人的便當。如果事實這麼清楚，為什麼又「依社會通念仍宜以清寒人士為領取對象為妥適」？

台北市區監理所弊案 車輛管理科科長遭聲押禁見

檢廉偵辦台北市區監理所弊案，查出所長袁國治另透過監理所車輛管理科科長陳國富當白手套，收受盧姓汽車代驗廠賄賂，提高年度考核...

熱門新聞

失蹤妙齡女尋獲成遺體 槍砲犯涉殺害女友棄屍新北三峽

妙齡女遭殺害棄屍深山 母拭淚：去買消夜就沒回來了

女子疑在三峽遭男友槍殺 扔下山坡任其曝屍荒野

高雄建築工地火警 火已控制

影／混凝土車碰撞機車逃逸 騎士疑倒地遭輾爆頭亡

北部印尼籍失聯移工發燒就醫 快篩前刻落跑警追人中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。