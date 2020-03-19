謊稱擁美國「綠水泥」專利 歹徒吸金43億千人受害

基隆市李姓男子曾任傳銷集團的重要幹部，過去涉違反公平交易法獲判緩刑，李為獲取暴利，與妻子分別擔任廣豐、風能量兩家公司負責人，向投資人謊稱，已取得美國能源部授權的專利、俗稱「綠水泥」的複合材料，可包覆核廢料，李以此向投資人吸金，宣稱投資方案可按月給付，年利達8.4%、12%的紅利、利息，另提供風能量的股票當質押憑證，李也利用虛偽驗資的方式，辦理增資特別股，當成質押憑證給投資人，形同「印股票換鈔票」。

檢警獲報展開調查，截至去年10月為止，已超過千名投資人受害，吸金金額達43億元，台中地檢署今偵結，將李等涉案10人依違反銀行法、商業會計法等罪嫌，提起公訴。

全案由台中地檢署檢察官吳孟潔指揮由調查局台中市調處、保二總隊刑警大隊成立專案小組偵辦，並在去年10月22日搜索李與邱姓妻子的廣豐、風能量2家公司與全台各地相關處所，查扣大量特別股股票專案合約、財務報表、投資人名單等贓證物，李、邱女二人遭檢方聲押獲准後，專案小組根據扣得事證持續追查，在去年底從全台北、中、南各地，查證有超過千名投資人受害。

台中地檢署指出，李姓男子（64歲）心思縝密，長期從事招攬投資業務，與邱姓妻子（64歲）分別是廣豐國際投資、風能量科技公司的負責人，李等人從2009年11月開始，以特別股包裝吸金合約的方式，謊稱擁有美國能源部阿岡國家實驗室授權的專利防水隔熱複合式應用材料、俗稱「綠水泥」，對投資人謊稱可包覆核廢料，進而吸金，並以公司名義，推出「特別股投資分紅專案」，在北、中、南等地設立辦公司，召募業務加入後，向投資人招攬投資。

李向投資人謊稱，公司擁有的授權專利前景看好，獲利穩健，除保本外，還保證按月給付年利率8.4％、12％的紅利與利息，另外提供風能量公司的特別股當質押憑證，讓投資人誤以為投資有保障，但實際上李透過虛偽驗資的方式，辦理風能量的增資特別股，一旦特別股不敷質押使用時，就再利用虛偽驗資的方式，辦理增資特別股，形同「印股票換鈔票」。

檢警查出，李等人截至2019年10月為止，違法吸金的金額高達43億元，受害人超過千人，其中不乏醫師、牧師、工程師、公務員等高知識或專案人士。台中地檢署今偵結，將李、邱女等涉案10人依違反銀行法、商業會計法、公司法、證券交易法等罪，提起公訴。