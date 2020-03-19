黑狗被漆成「小花」 他3刀送挑釁者歸西判12年

男子程坤景長期露宿街頭，前年10月因公園棲所位置與周姓男子爭吵，對方拿油漆潑程。因油漆波及到程養的小狗，氣憤之下，他拿剪刀埋伏行兇，3刀就把周刺死。新北地院審理時，程否認有殺人犯意，但說法未被採信，被依殺人罪判刑18年。案經上訴，高等法院今將程減為12年徒刑。

民事部分，周母求償217萬醫藥、喪葬、扶養費與精神慰撫金，新北地院民事庭認為程（58歲）令死者家屬痛失至親，判他賠193萬元。

程坤景和周姓死者都靠打零工維生，居無定所，多半睡在三重一處公園，彼此認識，也會一起喝酒，但前年10月，兩人為了睡覺的位置起了爭執，衝突引發殺機。

前年10月17日晚間，程和他養的小狗遭人潑漆，事後得知是周所為，隔日凌晨即持剪刀在街道尋找對方身影，最後在三重區龍門路找到人，隨即朝對方猛刺3刀。周因為左側鎖骨處遭刺傷，傷及鎖骨下的動靜脈，大量出血導致出血性休克，緊急送醫後仍不治。

程坤景承認有拿剪刀攻擊，但否認殺人犯意，辯稱沒有刺向對方鎖骨部位，不知道傷勢何來，但行凶過程全被監視器拍下，說法未被採信。新北院調查，程當天凌晨發現騎自行車的周，先連人帶車把對方推倒，趁對方倒地之際，拿剪刀由上往下刺了2次，後來又趁對方起身之際朝對方刺了1下，這與死者身上3處傷勢吻合。

此外，程行凶當下，現場光線充足，可辨識人體各部位，但他仍朝周的頸部等脆弱部位攻擊，且周鎖骨的致命傷深度幾乎跟剪刀刀刃長度相同，下手甚重，毫無節制。一審認定程坤景是為了尋仇而行凶，衡量他犯後不認罪，未與周的家屬和解，判刑18年。

不過高等法院今撤銷原判決，改判程12年徒刑。