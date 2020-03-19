高市議員賴文德涉賄選纏訟 二審維持無罪判決

國民黨籍賴文德前年參選高雄市山地原住民市議員，卻在選前兩天遭檢警查辦賄選，懷疑他向選民現金買票。然而，橋頭地院一審認為，涉收賄的選民證詞不一、有所出入，賴文德賄選事證不足，判無罪；橋檢不服上訴，高雄高分院今天上午宣判，維持無罪判決。

橋檢指出，賴文德前年11月8日上午前往桃源區興中巷，交給江姓選民4千元，並表示「請多多支持」；同月20日傍晚，賴文德的高姓總幹事再交付3千元給高姓選民，請託高姓選民投給賴文德。檢察官認定賴文德涉買票賄選，依違反選罷法起訴賴，並提起民事當選無效之訴。

然而，賴文德堅決反對賄選，反指檢方所控訴疑似收賄的選民都是對手親信；其中一名選民的妹夫擔任對手伊斯坦大．貝雅夫的司機，另名高姓選民是貝雅夫助理的侄兒，都是對手親信，不可能行賄。

橋頭地院審理時，涉嫌收賄的選民多次對於賴行賄時間、過程說法有所出入。高姓選民一度否認收賄，後來還翻供說因「口袋中發現3千元」才懷疑是賴給的。合議庭認為，涉收賄的選民說詞不合理，且供述不一，全案事證不足，判賴文德無罪。

橋檢不服判決，上訴高雄高分院，二審今天上午宣判，駁回上訴，維持原判決，檢察官得在符合速審法要件情況下上訴。