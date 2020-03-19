影／酒駕逆向不服警攔查 友人助勢踢到警車被壓制吃土

台中市莊姓男子今天凌晨酒後開車，行經南屯區時遭巡邏警員發現，逆向行駛且未繫安全帶，警員攔查，莊馬上倒車拒檢，當時警員在莊車門旁，莊倒車時，警員拉住車門被一起帶走，經警員制止，莊才停車，警方盤查時，另外有3名莊的友人前來助勢，其中劉姓男子還將警員停在路旁的警用機車踢倒在地，警方通報快打到場後，壓制現場涉案4人，經酒測莊的酒精濃度超標，全案將依妨害公務、公共危險罪送辦。

據查，莊姓男子（38歲）今天凌晨4時許開車行經向學路、大川路時，被第四警分局大墩所的警員發現，莊開車未繫安全帶又逆向行駛，因此前往攔查，但莊被攔下後，拒不配合，欲倒車逃逸，經攔停後，莊的劉姓（28歲）、王姓（37歲）、李姓（32歲）等3名男性友人到場助勢，劉還直接將警用機車踢倒，李、王二人則不斷對警員辱罵三字經。

警員趕緊通報快打部隊支援，並以優勢警力將涉案4人壓制在地，過程中造成陳姓警員右手虎口挫傷、黃姓警員左手掌、食指受傷，兩警就醫後都無大礙。

經查，莊的酒精濃度超過每公升0.55毫克，全案警詢後將莊等涉案4人，分別依公共危險、妨害公務等罪，移送台中地檢署偵辦。

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