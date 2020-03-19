台北市區監理所弊案 車輛管理科科長遭聲押禁見

檢廉偵辦台北市區監理所弊案，查出所長袁國治另透過監理所車輛管理科科長陳國富當白手套，收受盧姓汽車代驗廠賄賂，提高年度考核積分，台北地檢署昨再度指揮廉政署搜索11處地點並約談陳、盧等6人到案，漏夜訊問後，認為陳涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見，其餘5人各以5萬到20萬元交保候傳。

檢廉調查，台北市區監理所長袁國治利用職務之便，找來大台北駕訓班業者黃慶利、新成功駕訓班業者李宏章，合夥投資「士林承德」體檢診所，代辦汽機車考、換車體檢業務，再依投資分紅獲利130萬元，另收受王姓停車場業者9萬元賄賂。

檢察官鍾維翰日前約談袁等7名被告到案，訊後命黃男25萬元交保，至於袁與李男則被法院裁定收押禁見。

檢廉追查，盧姓業者為維持或提高考核等級，涉嫌於2017年間，邀約陳國富碰面，當面交付賄款給陳男，陳男在將部分款項「上繳」給袁國治，涉及職務上收賄罪，昨發動第二波偵查行動。