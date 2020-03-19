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新冠肺炎假訊息 調查局：七成來自中共網軍

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導
中共網軍對台發動三波假訊息攻擊，模式分別為「模組化文字訊息攻擊」、「客製化圖文訊息攻擊」、「反制澄清抹黑攻擊」。記者張宏業／攝影
中共網軍對台發動三波假訊息攻擊，模式分別為「模組化文字訊息攻擊」、「客製化圖文訊息攻擊」、「反制澄清抹黑攻擊」。記者張宏業／攝影

新冠肺炎確診病例人數破百，疫情假訊息仍持續在網路瘋傳，調查局指出，中共不滿我國禁止口罩出口政策，透過網軍發動3波假訊息攻擊，目前偵辦271件假訊息案中，有196件是中共網軍操作，比例高達7成。

調查局長呂文忠指出，中共從2月迄今對台已發動三波假訊息攻擊，手法依序為「模組化文字訊息攻擊」、「客製化圖文訊息攻擊」、「反制澄清抹黑攻擊」三類，綜觀這3波攻擊內容，可知境外假訊息具有多層次、複雜性與策略性，目前掌握776件情資，偵辦271案，移送35人。

呂文忠說，中共網軍在「微博」等社群蒐集題材、研析兩岸語法及擬定散布策略後，先製作成假訊息，再透過臉書人頭帳號在台散布，許多民眾第一時間難以辨認，轉載至個人臉書或透過LINE群組轉發，藉此達到報復目的。

呂文忠強調，除嚴加查緝假訊息外，凡是囤積民生必需品、防疫物資，調查局也會從嚴、從速偵辦，目前共受理95件，其中59件是囤積民生物品、36件是製造或輸入未經許可醫療用品。

彰化縣調查站近日發現，有網友在臉書謠傳「太恐怖了…這是我堂弟冒著生命危險在台中凱達格蘭大道前拍的！台灣政府太誇張了，疫情失控還派軍隊鎮壓…」的不實訊息，文中並盜用六四天安門坦克車鎮壓的假照片，引發民眾恐慌。

彰化站溯源約談許姓網友到案，許男說，他收到訊息後雖認為是假的，但仍轉發出去，不知會觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例。

中共網軍對台發動三波假訊息攻擊，模式分別為「模組化文字訊息攻擊」、「客製化圖文訊息攻擊」、「反制澄清抹黑攻擊」。記者張宏業／攝影
中共網軍對台發動三波假訊息攻擊，模式分別為「模組化文字訊息攻擊」、「客製化圖文訊息攻擊」、「反制澄清抹黑攻擊」。記者張宏業／攝影
調查局長呂文忠強調，除嚴加查緝假訊息外，凡是囤積民生必需品、防疫物資，調查局也會從嚴、從速偵辦。記者張宏業／攝影
調查局長呂文忠強調，除嚴加查緝假訊息外，凡是囤積民生必需品、防疫物資，調查局也會從嚴、從速偵辦。記者張宏業／攝影
有網友散布「台灣疫情失控、派軍隊鎮壓」假訊息，文中並盜用六四天安門坦克車鎮壓的照片，被依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例送辦。圖／調查局提供
有網友散布「台灣疫情失控、派軍隊鎮壓」假訊息，文中並盜用六四天安門坦克車鎮壓的照片，被依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例送辦。圖／調查局提供

假訊息 中共 新冠肺炎 網軍 調查局

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