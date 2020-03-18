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北海油脂補繳385萬逃漏稅 呂姓負責人夫妻改判1年

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
北海油脂呂姓負責人夫妻違反商業會計法及稅捐稽徵法，補繳385萬多元逃漏稅款，台南高分院改判呂姓夫妻各應執行1年，均緩刑5年，可上訴。圖／本報資料照
北海油脂呂姓負責人夫妻違反商業會計法及稅捐稽徵法，補繳385萬多元逃漏稅款，台南高分院改判呂姓夫妻各應執行1年，均緩刑5年，可上訴。圖／本報資料照

北海油脂公司5年前被控用劣質飼料油摻入豬油販售牟利，經鑑定檢驗成品，僅測出豬油及雞油成分，並無混摻魚油、牛油，符合法律規定，去年底呂姓負責人夫妻無罪定讞後，兩人另違反商業會計法及稅捐稽徵法，也因補繳385萬多元逃漏稅款，台南高分院改判呂姓夫妻各應執行1年，可易科罰金，均緩刑5年，可上訴。

檢警調查，呂姓夫妻共同經營北海油脂、協慶公司，與晉鴻、晉瀧、福瀧3公司並無進銷貨，2011年1月至2013年12月間涉填製不實會計憑證，向土地、遠東及新光3家銀行共詐貸1億多元，並以不實統一發票申報營業稅，向稅捐稽徵機關申報抵稅，北海油脂、協慶兩公司共逃漏稅576萬多元，檢方依違反銀行法等罪嫌起訴。

台南地院簡易庭認北海油脂違反稅捐稽徵法處5萬元、協慶違反稅捐稽徵法處4萬元，均緩刑2年，呂姓夫妻違反商業會計法及稅捐稽徵法均應執行1年6月，均緩刑3年，檢方不服上訴。合議庭改判北海油脂應執行罰金30萬元、協慶20萬元，均緩刑2年，呂姓夫妻不得易科罰金均執行2年、得易科罰金均應執行1年2月，均緩刑5年，呂姓夫妻不服上訴。

經台南高分院合議庭審理，認呂姓夫妻向銀行貸款均依約清償完畢或依約繳息，並無拖欠，同時，北海油脂及兩人上訴後，北海油脂已補繳385萬多元營業稅完畢，並有南區國稅局營業稅收款證明，顯示兩人於犯罪後已盡力彌補犯罪所生損害，犯後態度尚可。原審未審酌該部分致量刑稍重。

因此，合議庭就北海油脂及呂姓夫妻違反稅捐稽徵法部分撤銷改判，北海油脂改判罰金25萬元，緩刑2年，呂姓夫妻各應執行1年，可易科罰金，均緩刑5年，可上訴。

夫妻 逃漏稅 詐貸

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