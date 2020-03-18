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視察台中監獄防疫演習 蔡清祥：務必做到滴水不漏

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導
圖為法務部。記者王聖藜/攝影
圖為法務部。記者王聖藜/攝影

台中監獄收容約5千名受刑人，人數為全國監所、學校之冠，法務部長蔡清祥今天指定台中監獄辦理防疫演習。法務部表示，面對新冠肺炎（COVID-19）疫情，法務部及所屬矯正機關將持續以嚴密的防疫作為，阻絕疫情入侵。

法務部晚間發布新聞說，矯正機關基於戒護安全，環境封閉，如何確實做好防疫工作，是當前首要之務；台中監獄今天模擬不同狀況情境進行推演，將可能發生的狀況依輕重程度分級處理，要求落實執行各項防疫規範，務必做到滴水不漏。

蔡清祥嚴格要求全國及外島51個監所、矯正學校提前部署，更先後舉行遠距視訊防疫會議，日前親自督導台北監獄進行防疫模擬演練，要求矯正同仁隨時有效防範疫情發生。

法務部指出，防疫演習結束後，蔡清祥視察台中監獄接見室改善工作，鼓勵受刑人家屬以視訊方式辦理接見，可減少接觸感染的風險。

法務部 監獄 疫情

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