他持刀欲砍人 「大腦指示的」獲判無罪但監護4年

李姓思覺失調症患者拿菜刀突襲剛停放機車的林姓男子，林在將一刀畢命之際懇求「要拿錢、要幫忙找人我都可以做到」，李起身，林趁隙逃逸、向李姓轎車駕駛求援。李聲稱「腦中有聲音指示殺人」，台北地院認為李罹病，依刑法規定判他無罪但監護4年，檢方和李都上訴，高等法院駁回。

依刑事妥速審判法規定，除非二審判決適用法令牴觸憲法、大法官解釋或判例，否則李確定無罪。

李姓男子有妨害性自主、竊盜、妨害自由等刑案紀錄，但都獲判無罪。前年11月24日早上，林姓男子將機車停放在台北車站西側停車場，戴著耳機的他未察覺李姓男子接近，直到感到背後刺痛，才發現自己「被殺」。

李抓住林的外套，以菜刀揮砍對方右後肩、右腋下，林想逃跑但體力不支。李再將林壓制在地，高舉菜刀欲刺殺，林苦苦哀求「要拿錢，或要幫忙找人，我都可以做到」，李眼睛瞪得大大的，一語不發；林趁機向路過的李姓駕駛求助，撿回一命。

「一個星期前，腦中就有聲音叫我要帶菜刀在身上，並殺林！」，李聲稱若不照辦，頭腦就會發出雜音干擾，他曾就診，但因後來聲音消失，就沒再看醫生。李說「我不相信任何人」，腦中的聲音又重現。

李曾在基隆一家精神科醫院住了2年，並陸續在北部各醫院就診，台北地院請亞東醫院鑑定案發時李的精神狀況，確認李因長期思覺失調症而達輕度智障程度，全智商為56。北院認為李犯案時，精神狀態已達欠缺辨識行為違法的地步，已無刑事責任能力，判他無罪。

檢察官認為李經多次治療，卻還多次犯罪，這次更拿刀凶殘殺人，他一星期前腦部就有「雜音」卻不選擇就醫，說詞卸責、可疑，提上訴。被判監護4年的李也上訴，他認為自己已規律服藥，精神狀況良好，監護4年過重。

高院認為，刑事訴訟法第301條就被告判無罪時，規定應諭知保安處分及期間，監護處分與無罪之諭知「不可分離」，本案一審不是單純判李姓男子無罪。高院認為，李的鑑定是精神科專業醫師所做，檢察官上訴無理由；而李否認殺人，這件案子危險性又高，他也有不吃藥的紀錄，監護4年妥當，駁回雙方上訴。