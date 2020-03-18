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張國煒母曾聲請對長榮國際查帳 北院駁回

中央社 / 台北18日電
張榮發（右）與張國煒（中）。圖／本報資料照片
張榮發（右）與張國煒（中）。圖／本報資料照片

台北地院判處張榮發遺囑有效，遺產留給二房兒子張國煒。張國煒母親在張榮發過世後，曾向法院聲請查長榮國際帳目，法院原本裁准，但因未預繳檢查人報酬，北院去年裁定駁回。

長榮集團創辦人張榮發於民國105年過世後，留下遺囑將遺產留給二房兒子張國煒。大房兒子張國政提起遺囑無效訴訟，台北地方法院審理後，認定張榮發遺囑有效，判決駁回。全案可上訴。

張國煒母親李玉美在張榮發過世後，向北院聲請選派檢查人，檢查長榮國際100年至105年的業務帳目及財產情形。

長榮國際當時主張，李玉美曾為公司內部人，而張國煒正另設公司，恐與長榮間有競爭關係，張又因張榮發遺產執行事宜，對長榮國際法定代理人柯麗卿或存齟齬，因此這件聲請案，明顯存有針對性。

台北地院於106年間裁定選派會計師為檢查人，檢查長榮國際財務情形。長榮不服裁定結果提出抗告，北院在106年7月裁定抗告駁回；長榮國際不符提出再抗告，台灣高等法院於106年10月駁回，全案確定。

不過，本案的檢查人認為有預收報酬的必要，北院於去年10月間命李玉美預納檢查報酬462萬元，但李玉美逾期未補正。北院認為李玉美及長榮國際均不願預納檢查費用，檢查無從執行，因此駁回聲請。

另外的案件是長榮集團張國明、張國政兄弟不滿大哥張國華與老臣柯麗卿續掌長榮國際公司，向台北地方法院提出股東會無效的民事訴訟。台北地院去年10月間判決張國明等人敗訴。

長榮 遺產 張國政

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