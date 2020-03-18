被檢察官罵「豬隊友」施壓法官 他求償百萬今敗訴

法治時報社長黃越宏不滿台北地檢署檢察官林達接受媒體採訪時，未經查證即以「施壓」一詞指他意圖影響幸福人壽案的審判結果，而對法官施壓，嚴重侵害名譽權，提告請求給付100萬元。台北地院今判黃越宏敗訴，林達免賠，可上訴。

黃越宏先前開庭認為，他當時採訪法官江俊彥的重點在於程序不公問題，並沒有以差勤、加班費等詞施壓，反指是江俊彥抱怨工作量大、很累，他才附和提醒江俊彥要注意加班費問題；他另指江俊彥作證時證詞不實，批江俊彥是要幫週刊記者脫罪圓謊。

黃越宏說，他手中若有官員或政治人物不利證據，均是向檢察機關或監察院正是具名檢舉，例如黃世銘、蔡正元、陳明文300萬洗錢案等，他當初只單純採訪江俊彥，並立即作出報導，但林達卻抹黑、栽贓他。

林達反駁，他對黃越宏當初打電話妨害司法公正的行為感到痛心，令人不齒，江俊彥明確表示黃越宏直指他差勤不正常，硬要他出來見面，不斷說要單獨見面，不能在電話中講，又講到幸福人壽審理程序問題，一般人都可以了解這是對法官施壓，干涉司法的行為，且江俊彥說就是在幸福人壽案宣判前2周，接到電話，怎麼會在這麼關鍵、敏感的時刻，「這不是要影響最終的審判嗎？」

林達先前開庭指出，黃越宏就是想幫鄧文聰影響法院，雖然鄧文聰對此行為毫不知情，也非常不認同，事實上「黃越宏就是幫倒忙的豬隊友」，他希望在台灣所有的被告不要去相信自稱可以接觸法官、影響司法公正的人。