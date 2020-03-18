快訊

震撼彈！上任僅一年 魏明谷突辭台水董座

全球恐陷入衰退！國際油價重挫至SARS以來低點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被檢察官罵「豬隊友」施壓法官 他求償百萬今敗訴

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
林達。圖／聯合報系資料照片
林達。圖／聯合報系資料照片

法治時報社長黃越宏不滿台北地檢署檢察官林達接受媒體採訪時，未經查證即以「施壓」一詞指他意圖影響幸福人壽案的審判結果，而對法官施壓，嚴重侵害名譽權，提告請求給付100萬元。台北地院今判黃越宏敗訴，林達免賠，可上訴。

黃越宏先前開庭認為，他當時採訪法官江俊彥的重點在於程序不公問題，並沒有以差勤、加班費等詞施壓，反指是江俊彥抱怨工作量大、很累，他才附和提醒江俊彥要注意加班費問題；他另指江俊彥作證時證詞不實，批江俊彥是要幫週刊記者脫罪圓謊。

黃越宏說，他手中若有官員或政治人物不利證據，均是向檢察機關或監察院正是具名檢舉，例如黃世銘、蔡正元、陳明文300萬洗錢案等，他當初只單純採訪江俊彥，並立即作出報導，但林達卻抹黑、栽贓他。

林達反駁，他對黃越宏當初打電話妨害司法公正的行為感到痛心，令人不齒，江俊彥明確表示黃越宏直指他差勤不正常，硬要他出來見面，不斷說要單獨見面，不能在電話中講，又講到幸福人壽審理程序問題，一般人都可以了解這是對法官施壓，干涉司法的行為，且江俊彥說就是在幸福人壽案宣判前2周，接到電話，怎麼會在這麼關鍵、敏感的時刻，「這不是要影響最終的審判嗎？」

林達先前開庭指出，黃越宏就是想幫鄧文聰影響法院，雖然鄧文聰對此行為毫不知情，也非常不認同，事實上「黃越宏就是幫倒忙的豬隊友」，他希望在台灣所有的被告不要去相信自稱可以接觸法官、影響司法公正的人。

加班費 司法 鄧文聰

延伸閱讀

小資女轉職盼「準時下班」遭批短視近利 難過：不想加班錯了嗎

高雄警務員赴港澳33次沒申請 請假涉偽造文書不起訴

張益贍疑翹班偷情 藍綠開砲批柯文哲：濫用公家資源

民眾黨蔡宜芳、張益贍被傳上摩鐵 柯文哲被酸又酬庸

相關新聞

張國煒母曾聲請對長榮國際查帳 北院駁回

台北地院判處張榮發遺囑有效，遺產留給二房兒子張國煒。張國煒母親在張榮發過世後，曾向法院聲請查長榮國際帳目，法院原本裁准，...

北市監理站收賄爆案外案 北檢再搜索車輛管理科長

台北市區監理所長袁國治利用職務之便，找來駕訓班業者投資「士林承德」體檢診所，代辦汽機車考、換車體檢業務，再依投資分紅獲利...

2袋石塊廢棄物倒進港內 他被逮時辯稱要當魚礁

魏姓男子涉嫌把2袋石塊等廢棄物，倒進基隆港範圍內的和平島八尺門漁港，被人錄影PO網譴責。警方循線找到他時，辯稱把石塊倒進...

被檢察官罵「豬隊友」施壓法官 他求償百萬今敗訴

法治時報社長黃越宏不滿台北地檢署檢察官林達接受媒體採訪時，未經查證即以「施壓」一詞指他意圖影響幸福人壽案的審判結果，而對...

香港已歿寵物狗罹新冠病毒 中檢：無證據證明

香港女富商所飼養的寵物狗，上月間被驗出對新冠病毒測試呈弱陽性反應，這隻寵物狗已於本月16日過世。而中檢偵辦林男在臉書張貼...

劉樂妍被控妨害名譽 返台「住院」庭期取消

被稱為「女版黃安」的劉樂妍，因認為導演關驊長期積欠其他演藝人員薪資，2018年2月9日下午在中國河北省廊坊市的如家酒店登...

維冠建築師入監前還審工程 台南市府決議廢止開業證書

2016年206南台大震重創台南，導致永康維冠大樓倒塌、115人罹難，台南市政府今召開台南市建築師懲戒委員會，經審議結果...

領免費便當惹議 法官應迎合社會觀感？

如果我們參酌《評注》的內容，不難發現，《法官倫理規範》之所以管得到法官的私生活，主要的原因有兩個。

欠稅1300萬！74歲婦人涉脫產 新北院裁定管收

74歲陳姓婦人欠稅加利息共1300萬元，卻故意不履行，並將名下價值超過3000萬元財產，全數移轉至其子女名下，法務部行政...

高雄警務員赴港澳33次沒申請 請假涉偽造文書不起訴

高雄市警局去年進行「勵德專案」，清查發現刑大的2線2星張姓警務員涉2年間未事先申請獲准，就前往香港、澳門旅遊多達33次，...

「蛋餅薇涵」指「肉包包」粉絲散布性愛片 和解獲緩刑

「TWITCH」網路平台實況直播主王姿方（蛋餅薇涵），前年1月評論另一名直播主「肉包包」性愛影片外流時，指一名替肉包包講...

貨車扯斷路樹免賠 北市府上訴獲賠4萬

陳姓男子駕駛貨櫃車在台北市扯斷1棵台灣欒樹，北市府向陳任職的通運公司求償4萬多元。業者辯指路樹管理不當，貨櫃車才會勾扯到樹，基隆地院簡易庭判免賠。北市府不服上訴，基隆地院二審翻案，認定陳有過失，北市府向通運公司求償有據，判業者要賠錢，並不得上訴。

熱門新聞

張榮發遺囑法院判有效！張國煒可繼承140億元遺產

張榮發獨留遺產給張國煒遺囑有效 法院判決理由曝光！

失蹤妙齡女尋獲成遺體 槍砲犯涉殺害女友棄屍新北三峽

北市明星高中遭外人夜闖拍性愛片PO上網 校方：已報警

高雄建築工地火警 火已控制

已婚議員遭爆私會女官員 王浩：協助共同輔導失婚友人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。