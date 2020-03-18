北市監理站收賄爆案外案 北檢再搜索車輛管理科長

台北市區監理所長袁國治利用職務之便，找來駕訓班業者投資「士林承德」體檢診所，代辦汽機車考、換車體檢業務，再依投資分紅獲利130萬元，另收受王姓停車場業者9萬元賄賂，辦理雙北地區停車場業務遭檢方收押；北檢發現，袁另透過監理所車輛管理科長陳國富當白手套，收受盧姓汽車代驗廠賄賂，提高年度考核積分，檢方今天再搜索3處地點，約談陳、盧等3人到案。

依據「交通部公路總局各監所站年度考核汽車代驗廠執行要點」，汽車代驗廠若能獲得監理站給予維持或提高考核等級，年度營業額也會提高。

檢方調查，盧姓業者為維持或提高考核等級，涉嫌於2017年間，邀約陳國富碰面，當面交付賄款給陳男，陳男在將部分款項「上繳」給袁國治，涉及職務上收賄罪。

袁國治被控找來大台北駕訓班業者黃慶利、新成功駕訓班業者李宏章，合夥投資「士林承德」體檢診所，代辦汽機車考、換車體檢業務，再依投資分紅獲利；檢方日前約談袁等7名被告到案，訊後命黃男25萬元交保，至於袁與李男則被收押禁見。