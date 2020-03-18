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香港已歿寵物狗罹新冠病毒 中檢：無證據證明

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
香港女富商所飼養的寵物狗，上月間被驗出對新冠病毒測試呈弱陽性反應，這隻寵物狗已於本月16日過世。部分民眾懷疑是否有「狗傳人、人傳狗」的可能？中檢強調必須有科學證據認證，目前無證據證明。 圖／本報資料照
香港女富商所飼養的寵物狗，上月間被驗出對新冠病毒測試呈弱陽性反應，這隻寵物狗已於本月16日過世。部分民眾懷疑是否有「狗傳人、人傳狗」的可能？中檢強調必須有科學證據認證，目前無證據證明。 圖／本報資料照

香港女富商所飼養的寵物狗，上月間被驗出對新冠病毒測試呈弱陽性反應，這隻寵物狗已於本月16日過世。而中檢偵辦林男在臉書張貼「豺傳給狗、狗傳人」不實訊息，認涉嫌違反傳染病防治法，檢察官將他予以緩起訴處分。部分民眾懷疑是否有「狗傳人、人傳狗」的可能？中檢強調必須有科學證據認證，目前無證據證明。

香港女富商罹新冠肺炎確診，連她的愛犬也於上月被驗出呈弱陽性反應，而這隻寵物犬已於本月16日死亡，因飼主不同意解剖愛犬驗屍，無法證實這隻狗是否因新冠肺炎而離世。

台中地檢署防疫處理小組執行秘書、檢察官張桂芳表示，所有東西都必須作科學證明，必須由中央流行疫情指揮中心認證後，才能夠確認，而新冠肺炎病毒是否有可能「狗傳人、人傳狗」，目前的證據尚無法確定新型冠狀病毒可以感染犬隻，無科學證據證明。

台中市民林姓男子今年元月下旬，以LINE接收來自大陸友人傳送的新冠肺炎傳染途徑，經由「豺傳給狗、狗傳人」不實訊息，即在他的臉書張貼「帶有這種病毒的狗周圍30米內屬高風險傳染區，人們一定要遠離狗」，涉嫌違反傳染病防治法，台中地檢署檢察官以他犯後深表悔悟，予以緩起訴處分，罰他支付公庫3萬元，並接受2場法治教育。

緩起訴處分書指出，新冠肺炎為嚴重傳染病，經衛生福利部於今年元月15日公告為第5類法定傳染病，民眾對疫情十分關注，若逕自在不特定多數人得以瀏覽的網站傳播不實訊息，極有可能造成民眾恐慌，使社會大眾不安。

52歲的林男於元月22日下午，以手機通訊軟體接收來自大陸友人傳送關於新冠肺炎病毒的傳播途徑是經由豺傳給狗，狗傳人不實訊息，林未經查證內容是否屬實，即於同日下午在他位於中市西區的住處，以手機連結網路至社群臉書網站，臉書好友有3805人，張貼不實訊息。

林張貼內容為「據最新研究發現，此次新型肺炎病毒傳播途徑是華南海鮮市場進口的豺，一種犬科動物攜帶的病毒，然後傳給附近的狗，狗傳狗，狗傳人。狗不生病，人生病，人生病後又傳給狗，循環傳染」。

「據試驗，帶有言種病毒的狗周圍30米內屬高風險傳染區，10米之內帶口罩沒有用。所以人們一定要遠離狗。養有狗的家庭要把拴在家中，不能逗狗了」的不實訊息，足生損害多數民眾接受疫情訊息的正確性。經法務部調查局彰化縣調查站移送偵辦。

新冠肺炎 傳染病 寵物

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