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劉樂妍被控妨害名譽 返台「住院」庭期取消

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
劉樂妍。圖／聯合報系資料照片
劉樂妍。圖／聯合報系資料照片

被稱為「女版黃安」的劉樂妍，因認為導演關驊長期積欠其他演藝人員薪資，2018年2月9日下午在中國河北省廊坊市的如家酒店登入微博網誌，張貼「你媽沒教你，欠人家錢要還嗎？」文章，罵關「厚顏無恥」、「王八蛋」，關提告，台北地院判無罪。案經上訴，台灣高等法院原定下午4點行準備程序，但因劉女住院，庭期取消。

劉樂妍因認為妹妹（繼父女兒）李松真遭關驊欠薪，前年2月在微博砲轟關驊「厚顏無恥」、「王八蛋」，台北地檢署依公然侮辱罪。

劉女在北院開庭時稱，依她15年的演藝經驗，出演都是跟導演請款，製片人將錢跟案子給導演後，演員不會知道製片人給導演多少錢，而製片人把錢給了關，關驊卻說拿去繳房租，所以關是「人渣」、「小偷」。她還表示，不想浪費社會資源，希望外界可藉此判斷關驊的品行，「我只是在揭弊」；劉女說，希望台灣的「老賴（指欠錢不還者）」去不了中國，不要讓詐騙犯四處流竄。

北院認為，劉樂妍雖指關驊「厚顏無恥」、「王八蛋」，但從言論來看，可知她是基於聽聞李松真所述遭遇、並閱覽對話紀錄內容後評論，要成立公然侮辱罪並不是只靠隻字片語，而她登出的文字未帶「階級、性別、出身背景」等歧視性用語，未造成關驊「普遍的社會性名譽」受損，不成罪。

另外在加重誹謗罪部分，因李松真與關驊間的債務糾紛，劉樂妍的查證能力與一般人相同，不若政治人物或民意代表，而她查證的內容攸關身為導演的關驊招募臨時加入的劇組人員時，是否依照雙方約定給付報酬，具公共利益，資訊並非全憑臆測、想像，北院也認為不當誹謗罪。

民進黨立委林俊憲日前主張修改全民健保法，增訂「黃安條款」，以防止台灣健保資源遭濫用，劉樂妍嗆「要修法就快些，別囉嗦！」。

公然侮辱 健保 台灣高等法院

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