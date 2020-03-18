聽新聞
test
0:00 / 0:00
維冠建築師入監前還審工程 台南市府決議廢止開業證書
2016年206南台大震重創台南，導致永康維冠大樓倒塌、115人罹難，台南市政府今召開台南市建築師懲戒委員會，經審議結果，決議廢止建築師鄭進貴開業證書，並呈報內政部。
負責維冠大樓設計監造的建築師鄭進貴去年3月入監，但服刑前半個月竟然還可審查其他建築師的裝修工程，且至今建築師執照還未撤銷，台南市工務局今召開台南市建築師懲戒委員會，決議廢止鄭進貴開業證書，至於建築師執照則由營建署負責。工務局表示，地震發生到現在，都沒有接受鄭進貴申請新建建築執照。
工務局指出，鄭進貴在去年2月27日由公會聘請參與審查小組，審查室內裝修案，且該案有設計者簽證負責，因此並無影響申請者的權益。至於此案目前才提出懲戒委員會審議，在公文處理有無不當延誤情事，將另行追究責任。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言