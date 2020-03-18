維冠建築師入監前還審工程 台南市府決議廢止開業證書

2016年206南台大震重創台南，導致永康維冠大樓倒塌、115人罹難，台南市政府今召開台南市建築師懲戒委員會，經審議結果，決議廢止建築師鄭進貴開業證書，並呈報內政部。

負責維冠大樓設計監造的建築師鄭進貴去年3月入監，但服刑前半個月竟然還可審查其他建築師的裝修工程，且至今建築師執照還未撤銷，台南市工務局今召開台南市建築師懲戒委員會，決議廢止鄭進貴開業證書，至於建築師執照則由營建署負責。工務局表示，地震發生到現在，都沒有接受鄭進貴申請新建建築執照。

工務局指出，鄭進貴在去年2月27日由公會聘請參與審查小組，審查室內裝修案，且該案有設計者簽證負責，因此並無影響申請者的權益。至於此案目前才提出懲戒委員會審議，在公文處理有無不當延誤情事，將另行追究責任。