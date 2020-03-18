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欠稅1300萬！74歲婦人涉脫產 新北院裁定管收

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
74歲陳姓婦人欠稅加利息共1300萬元，卻故意不履行，並將名下價值超過3000萬元財產，全數移轉至其子女名下，法務部行政執行署新北分署昨天向新北地院聲請裁定管收獲准。圖／報系資料照
74歲陳姓婦人欠稅加利息共1300萬元，卻故意不履行，並將名下價值超過3000萬元財產，全數移轉至其子女名下，法務部行政執行署新北分署昨天向新北地院聲請裁定管收獲准。圖／報系資料照

74歲陳姓婦人欠稅加利息共1300萬元，卻故意不履行，並將名下價值超過3000萬元財產，全數移轉至其子女名下，法務部行政執行署新北分署昨天向新北地院聲請裁定管收獲准，被送進管收所管收。

據了解，陳婦於99年至101年間，未依規定申請營業登記，經營不動產買賣銷售房屋共18筆，銷售額合計超過1億元，被國稅稽徵機關查獲，除補徵營業稅、營利事業所得稅、綜合所得稅，並處罰鍰，共計1292萬3676元，卻拒不繳納，被移送新北分署強制執行。

新北分署查出陳婦在稅捐機關於101年間調查逃漏稅事件時，明知未來負有繳納稅捐義務，卻意圖規避稅捐執行，102年7月至11月間於課稅前夕，快速進行處分個人名下資產，將名下價值2400萬餘元股票贈與其子女，並將坐落基隆市價值740萬元土地及建物的二分之一持分贈與其子，將全部資產處分一空，事後，收到稅單又拒繳，致執行機關無法順利執行其財產。

「我沒有任何財產，無從繳納，亦無從分期。」陳婦被移送執行後，仍拒不繳納欠稅，還態度強硬。新北分署認為不能縱容陳姓婦人此種以隱匿、處分財產的方式，逃漏稅捐，於是向法院聲請裁定獲准，陳婦也為自己脫產的行徑，付出代價。

新北 逃漏稅 基隆

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