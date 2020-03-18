高雄警務員赴港澳33次沒申請 請假涉偽造文書不起訴

高雄市警局去年進行「勵德專案」，清查發現刑大的2線2星張姓警務員涉2年間未事先申請獲准，就前往香港、澳門旅遊多達33次，祭出2大過予以免職，另發現其中2次張以不實名目請假卻是趕赴搭飛機，依偽造文書罪嫌送辦。高雄地檢署偵查後，認為張的假單會再經主管審核，且並未影響一般民眾權益，處不起訴處分。

據了解，張姓警務員遭記2大過免職後，不服市警局的處分，現提起行政訴訟中，目前仍屬停職。張的不實假單疑雲，由於1次是任職於六龜分局，另次在市刑大服務期間，分別移送橋檢、雄檢偵辦，橋檢也已獲不起訴。

市警局函送指出，張姓警務員2018年12月7日下午4點，沒完成請假手續就離開警局，曠職2小時，隨即於4點6分在高雄機場辦完出境手續、5點搭上華航班機前往香港；2019年1月間市警局人事室通知張說明差勤的異常紀錄，他竟補填假單寫「12月7日下午4點至5點半止，至警局領收據報署」等不實事由，損害市刑大人事單位差勤管理的正確性，有偽造文書之嫌。

張姓警務員偵訊時解釋，他承辦獎金核銷業務，由於年底警政署要關帳通知盡速完成核銷，且收據在市警局行政科，他先請局裡的同學代領收據，並口頭跟主管報備公出，假卡因主管當日休假沒送核，他3點離開刑大、3點半至警局拿到收據，沒有再返回刑大刷退。

張指出，由於隔天剛好周末假期，處理完公務臨時決定出國，約4點抵達高雄機場，後來人事室通知當天下班沒刷退，事後補請假，「不是為了出國偽造文書」。

檢方傳喚張姓警務員的直屬長官、同事作證，採信張確實有去拿收據，而不論他所請假的時間為何，都需要他自己來完成這個業務，不足影響同事或一般民眾的權益，不適用刑法偽造文書罪，有關「公出後未返回原單位簽退」、「上班時間未核准休假就出國」的可議行為，僅屬行政懲處的問題。